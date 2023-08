DJ Eurowings fliegt ab Herbst auch wieder von Nürnberg und Hannover

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Eurowings fliegt mit Beginn des Winterflugplans 2023/24 wieder von den Flughäfen Nürnberg und Hannover und weitet sein touristisches Angebot nach der Corona-Krise deutlich aus. Ab Nürnberg werden die Ziele Gran Canaria, Hurghada und Marsa Alam sowie Mallorca angeflogen, teilte Eurowings mit. Ab Hannover stehen die Ziele Gran Canaria, Teneriffa, Hurghada, Pristina und Mallorca auf dem Flugplan.

Mit dem Sommerflugplan 2024 werde das Angebot von beiden Flughäfen um weitere Urlaubsziele in Südeuropa ausgeweitet. Eurowings werde ab dem Winterflugplan 2023/24 wieder jeweils ein Flugzeug fest in Nürnberg und Hannover stationieren, teilte das Unternehmen weiter mit. Ab Sommer 2024 werde der Standort in der niedersächsischen Landeshauptstadt um eine weitere Eurowings-Maschine aufgestockt.

