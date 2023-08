FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 210 auf 200 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray senkte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen vor allem wegen höherer finanzieller Belastungen. Die Investoren dürften erleichtert sein, dass Vestas nicht in die Schlagzeilen über Qualitätsprobleme bei Turbinen geraten sei, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme in der Branche seien indes noch nicht ausgestanden. Zudem hob er fortgesetzte Verzögerungen bei Aufträgen hervor./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 06:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken