Bechtle hat im 2. Quartal ein ordentliches Ergebnis erzielt. Wie erwartet, schwächte sich das Wachstum des Umsatzes im Jahresvergleich ab. Die EBIT-Linie überraschte jedoch positiv und lag 10 % über den Konsensschätzungen. Dies deutet auf die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Bechtle und seine Fähigkeit hin, den Gegenwind bei Kosten und Nachfrage gut zu bewältigen. Das Management hofft auf eine anziehende Nachfrage von mittelständischen Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte und hat seine Prognose einer stabilen EBT-Marge im Jahr 2023 bekräftigt. Darüber hinaus wird ein deutliches Wachstum von Umsatz, Geschäftsvolumen und Gewinn in einer Größenordnung von 5-10 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Langfristig geht AlsterResearch davon aus, dass Bechtle von den säkularen Wachstumstrends im IT-Sektor profitieren und diese durch strategische M&A ergänzen wird. So dürfte die kürzlich angekündigte strategische Akquisition des französischen IT-Systemhauses Apixit S.A.S (Umsatz von EUR 85 Mio. im GJ 21/22) für einen festen Kaufpreis von EUR 47 Mio. + Übernahme von Finanzverbindlichkeiten Bechtle helfen, das bestehende Angebot in Frankreich zu verstärken. AlsterResearch bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 57,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





