Cancom SE hat die detaillierten Ergebnisse für das 2. Quartal 2023 vorgelegt, wobei Umsatz und EBITDA im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung stehen. Während die Umsatzerlöse im zweiten Quartal um 10 % gegenüber dem Vorjahr stiegen und von der Übernahme von K-Businesscom profitierten, war der organische Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr alarmierend. Das EBITDA sank im Jahresvergleich um 29% auf EUR 17 Mio., was auf mehrere einmalige Aufwendungen zurückzuführen ist. Das Management hatte bereits im Vorfeld der Veröffentlichung die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt, die es nun bekräftigte. Es gab auch einen vorsichtigen Kommentar zu den Aussichten für das zweite Halbjahr ab und führte Verzögerungen bei IT-Investitionen und sinkende IT-Budgets der Kunden an. Der organische Umsatzrückgang im zweiten Quartal und die gesenkte Prognose lassen Zweifel am Investment Case von Cancom aufkommen, der im Gegensatz zur robusten Nachfrage nach Digitalisierung in Europa steht, wo Cancoms Wettbewerber das Potenzial abschöpfen (z. B. Bechtle). Kostenoptimierungen und das laufende Aktienrückkaufprogramm (ca. 10% des Grundkapitals) dürften das nur teilweise kompensieren. AlsterResearch hält an den kürzlich gesenkten Schätzungen fest und stuft die Aktie weiterhin mit HOLD und einem unveränderten Kursziel





