Pressemitteilung14.8.2023

HRK LUNIS - Assets under Management (AuM) nun bei mehr als fünf Milliarden Euro. Weiteres Wachstum geplant Höhe des verwalteten Vermögens seit 1. Januar 2023 um knapp eine Milliarde Euro gestiegen

Weitere Zuwächse vorgesehen mit der Zielsetzung von sechs Milliarden Euro AuM bis Ende 2024

Wachstum soll organisch, kann aber auch durch Zukäufe erfolgen

Mitarbeiterzahl auf über 90 gewachsen, weitere Einstellungen vorgesehen

WERTIQ Family Office als eigenständige Einheit gestartet Der unabhängige Vermögensverwalter HRK LUNIS ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. In den ersten sieben Monaten des Jahres von Januar bis Juli konnte das verwaltete Vermögen um annähernd eine Milliarde Euro auf nun 5,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Neben den positiven Märkten waren es vor allem viele Neukunden sowohl aus dem privaten als auch institutionellen Bereich, die die AuM steigen ließen. "Mit dieser Entwicklung liegen wir im Plan und sind äußerst zufrieden", sagt Andreas Brandt, CEO von HRK LUNIS. Das nächste Ziel auf dem Wachstumspfad von HRK LUNIS ist klar definiert. "Bis Ende des kommenden Jahres wollen wir ein verwaltetes Vermögen in Höhe von sechs Milliarden Euro erreichen", so Brandt. Dabei liege der Fokus auf organischem Wachstum, allerdings seien auch Zukäufe denkbar. "Wir wollen eine aktive Rolle bei der erwarteten Konsolidierung des Marktes spielen", so Brandt. Zuletzt hatte die LUNIS Vermögensmanagement AG zum 30. Juni 2023 mit dem Münchner Vermögensverwalter Huber, Reuss & Kollegen (HRK) fusioniert. Um das Wachstum auch personell begleiten zu können, wurden in den vergangenen Wochen in verschiedenen Abteilungen von HRK LUNIS neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Auch das hauseigene Investmentteam wurde nochmals verstärkt. Damit ist die Mitarbeiterzahl auf über 90 gestiegen. "Wir legen sehr viel Wert auf qualifizierte Mitarbeiter und ein gutes Miteinander. Nur mit einem guten Team lassen sich unsere Ziele verwirklichen", sagt CEO Brandt. Seit 1. Juli 2023 ist auch das WERTIQ Family Office als eigenständige Einheit von HRK LUNIS aktiv. Mit dem WERTIQ Family Office soll Kundinnen und Kunden ein individueller Mehrwert angeboten werden, der über das rein Finanzielle hinausgeht - von der passgenauen Lösung bei der Nachfolgeplanung über das soziale Engagement bis hin zur konsolidierten Vermögensbilanz. Ein hauseigener Immobilienexperte des WERTIQ Family Office steht den Kundinnen und Kunden bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Über HRK LUNIS HRK Lunis zählt mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um die Belange anspruchsvoller Privatkundinnen und Privatkunden, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren Familien kümmern. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. HRK LUNIS grenzt sich vor allem durch das hauseigene Investmentteam mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern von den Mitbewerbern ab, durch das sich HRK LUNIS u. a. einen Zugang im Management von Spezialfonds für Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. deren Familien erarbeitet hat. HRK LUNIS verwaltet aktuell ein Vermögen von ca. 5,3 Milliarden Euro. Ergänzt wird das Angebot durch das eigenständige, unabhängig agierende WERTIQ Family Office. Die Schwerpunkte des Family Office liegen beim Immobilienmanagement, der Vorsorge- und Generationenplanung, dem Stiftungswesen sowie einem erweiterten, umfassenden Family Office-Reporting. Kontakt: Anika Perlewitz

