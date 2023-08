- 1,7 Milliarden US$ (2,3 Milliarden CDN$) NPV8 nach Steuern mit einem IRR von 25,6%

- 8,2 Milliarden US$ (11,0 Milliarden CDN$) kumulierter freier Cashflow über eine 35-jährige Lebensdauer der Mine

- 3,7 Jahre Amortisationszeit nach Steuern ab Produktionsbeginn

- Erhebliches Potenzial für mehr als 60 % des Salars, der noch nicht bebohrt oder in dieser PEA berücksichtigt wurde

VANCOUVER, British Columbia, 14. August 2023 - Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/ - , ein Unternehmen, das ein Portfolio an vielversprechenden Lithiumvorkommen in Argentinien erschließt, meldete heute die Ergebnisse einer aktualisierten Preliminary Economic Assessment ("PEA") für sein zu 100 % unternehmenseigenes Lithium-Sole-Projekt Tolillar in der argentinischen Provinz Salta ("Tolillar"). Diese aktuelle PEA ist eine Aktualisierung der PEA vom letzten Monat (siehe Pressemitteilung vom 10. Juli 2023), die nun zusätzliche Ressourcen enthält, die vor weniger als einem Monat identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 17. Juli 2023). Diese PEA bietet eine unabhängige wirtschaftliche Bewertung des potenziellen Wertes von Tolillar durch einen Dritten, basierend auf der neuesten Schätzung der Lithiumressourcen.

In der PEA wurde ein kommerzieller Betrieb mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr ("tpa") zur Herstellung von Lithiumkarbonat-Chemikalien in Batteriequalität bewertet. Wichtig ist, dass die Studie nicht die geplante zweite Erweiterungsphase mit 25.000 Tonnen pro Jahr beinhaltet. Stattdessen entschied sich das Unternehmen für eine Aktualisierung der vorangegangenen PEA, wodurch die Vorlage des Berichts vereinfacht und erheblich beschleunigt wurde, was für den laufenden und erweiterten strategischen Überprüfungsprozess des Unternehmens von größerem Nutzen sein wird (der strategische Überprüfungsprozess wird in der Pressemitteilung vom 23. Juni 2023 ausführlicher beschrieben).

Brad Nichol, President & CEO von Alpha, kommentierte: "Die Ergebnisse der PEA zeigen, dass Alphas Tolillar-Projekt ein außergewöhnlich robustes Lithiumkarbonat-Projekt ist, selbst bei konservativen Annahmen. Tolillar ist eine der letzten großen, unabhängigen Lithium-Sole-Lagerstätten weltweit, und sobald die neuesten technischen Arbeiten berücksichtigt sind, sollte Tolillar ein noch größerer und langlebigerer Betrieb werden. Darüber hinaus ist es angesichts der beträchtlichen Süßwasserquelle vor Ort nicht schwer zu verstehen, warum Tolillar ein so begehrtes Ziel ist." Nichol fügte hinzu: "Ich bin sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der das Team von Alpha das Tolillar-Projekt von der grünen Wiese bis zur PEA vorangebracht hat. Der Nachweis der Machbarkeit und des beträchtlichen wirtschaftlichen Potenzials eines solchen Projekts spricht für die Fähigkeiten unseres einzigartigen Teams aus erfahrenen Lithium-Spezialisten."

PEA-Highlights:

- 1,7 Mrd. US$ (2,3 Mrd. C$) NPV nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8% und einem IRR von 25,6%

- Durchschnittlicher Li2 CO3 Preis von 23.146 $ pro Tonne, über 35 Jahre der Produktion

- Amortisationszeit nach Steuern von 3,7 Jahren ab Produktionsbeginn

- Kumulierter freier Cashflow nach Steuern von 8,2 Mrd. US$ (11,0 Mrd. C) über eine Produktionsdauer von 35 Jahren

- Anfängliche Kapitalkosten ("CAPEX") in Höhe von 777 Mio. USD (einschließlich Rückstellungen in Höhe von 179 Mio. USD)

- Kosten für den Abbau und die Verarbeitung der Sole, ohne Transport von Li2 CO3 , ("OPEX") von 5.172 $ pro Tonne

- Bargeldkosten von 5.980 $ pro Tonne (einschließlich Abbau, Verarbeitung, Verwaltungskosten, Transport und Lizenzgebühren)

Die PEA wurde von Ausenco Chile Limitada ("Ausenco"), einem weltweit tätigen Ingenieurbüro mit Erfahrung in der Lithiumindustrie, erstellt. Ausenco hat in den letzten Jahren mehrere wirtschaftliche Bewertungen und Machbarkeitsstudien erstellt, insbesondere für südamerikanische Lithium-Sole-Förderunternehmen, die jedoch nicht darauf beschränkt sind. Ausenco ist nicht nur Experte für DLE und Produktionsprozesse, sondern auch für die Bewertung der aktuellen und konservativen Betriebs- und Kapitalkosten, in die die neuesten globalen Kostenschätzungen eingeflossen sind, von unschätzbarem Wert. Alle Werte sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben. Verweise auf CDN$ wurden mit 1,35 x US$ umgerechnet.

Wirtschaftliche Analyse und Zusammenfassung:

Lithiumchemikalien, die aus Solen hergestellt werden, sind fast durchgängig preiswerter als solche, die aus hartem Gestein gewonnen werden, was dem Solenbetrieb einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Im Einzelnen profitiert das Tolillar-Projekt von folgenden Vorteilen:

Unmittelbare Nähe (10-15 km) zum Fenix-Projekt von Livent, das seit mehr als zwei Jahrzehnten etwa 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Chemikalien pro Jahr produziert. Tolillar wird in hohem Maße vom Vorhandensein einer hochrangigen Nationalstraße (6 km entfernt) profitieren, die das Projekt mit den Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen verbindet, sowie von einer nahegelegenen (6 km) Hochdruck-Erdgaspipeline mit bestehender Kapazität, einer nahegelegenen (90 km) dreiphasigen Stromversorgung und nahegelegenen (90 km) internationalen Eisenbahnlinien. Eine bedeutende Süßwasserentdeckung an der Nord-, Süd- und Westseite des Tolillar-Salars, wobei die westliche Entdeckung allein in der Lage ist, eine große Lithium-Chemiefabrik zu betreiben. Ein bewährtes DLE-basiertes Produktionsverfahren, das auf einem Prozess aufbaut, der seit über zwei Jahrzehnten in Argentinien getestet und eingesetzt wird. Die Produktionstechnologie von Alpha wurde von einem Expertenteam mit unübertroffener, praktischer DLE- und Produktionserfahrung entwickelt. Als alleiniger Eigentümer des Tolillar-Salars werden potenzielle Konflikte oder Konkurrenzen um Produktion, Frischwasser, Ausrüstung und Personal vermieden.

Das Discounted-Cashflow-Modell, das von Ausenco unabhängig erstellt wurde und bei dem ein externer Berater eine Steuerschätzung vorgenommen hat, zeigt ein attraktives wirtschaftliches Ergebnis für die potenzielle Produktion von Lithiumcarbonat-Chemikalien aus dem Tolillar-Projekt. Infolgedessen erwartet das Unternehmen, den Bau seiner 120-Tonnen-Pilotanlage fortzusetzen, die die notwendigen Daten zur Unterstützung des Designs und der Machbarkeitsstudie für die von Alpha geplante 50.000-Tonnen-Lithiumkarbonat-Chemikalienanlage liefern wird.

Diskontsatz NPV (nach Steuern) Millionen US-Dollar IRR (nach Steuern) NPV (vor Steuern) Millionen US-Dollar IRR (vor Steuern) 6% $2,469 25.6% $3,881 30.7% 8% $1,739 25.6% $2,773 30.7% 10% $1,242 25.6% $2,019 30.7%

(NPV) Nettogegenwartswert - (IRR) Interner Zinsfuß

Die NPV-Ergebnisse der PEA berücksichtigen die Lizenzgebühren, die speziell für das Tolillar-Projekt gelten.

Alpha verfügt über ein starkes technisches Team mit umfassender Lithiumerfahrung, das die Bemühungen in Argentinien leitet.

Anfängliche Kapitalkosten:

Beschreibung Millionen US$ Direkte Kosten: Sole-Entnahmebrunnen $35.7 DLE-Anlage $107.5 Umkehrosmose $67.8 Chemiewerk $27.7 Klärung $22.5 Handhabung von Trockenprodukten $27.5 Allgemeine Dienstprogramme $68.1 Infrastruktur $43.1 Direkte Kosten Zwischensumme $399.8 Indirekte Kosten $197.6 Kontingente $179.2 Anfängliche Kapitalkosten insgesamt $776.6

Die geschätzten Anfangskapitalkosten belaufen sich auf insgesamt 776,6 Mio. $ für die erste Phase (25.000 tpa) der Lithiumcarbonat-Chemikalien. Die unvorhergesehenen Kosten werden auf 30 % der gesamten direkten und indirekten Kosten geschätzt. Die Kapitalkosten für die zweite Phase (weitere 25.000 Tonnen pro Jahr) sind in dieser PEA-Analyse nicht enthalten; das Management geht jedoch davon aus, dass diese durch die Nutzung von Größenvorteilen um etwa 35 % niedriger sein werden als die Kapitalkosten für die erste Phase.

Um die Fertigstellung dieser PEA zu beschleunigen, entschied sich das Management, die früheren Kapitalschätzungen von Ausenco für eine Lithiumchemikalienanlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr zu verwenden. Die Hinzufügung einer zweiten Phase von 25.000 tpa wurde in Betracht gezogen, aber Ausenco konnte sich nicht dazu verpflichten, eine PEA abzuschließen, die ein Produktionsszenario in vollem Umfang von 50.000 tpa innerhalb der zeitlichen Beschränkungen von Alphas erweitertem strategischen Überprüfungsprozess beinhaltet.

Betriebskosten:

Beschreibung US$/Jahr US$/Tonne Li2 CO3 DIREKTE Betriebskosten: Chemische Reaktanten und Reagenzien $73,397,431 $2,936.20 Energie $23,408,421 $936.30 Arbeitskräfte $6,169,052 $246.76 Catering und Campingdienste $4,556,033 $182.24 Wartung $5,148,319 $205.90 Kosten für Baustellenfahrzeuge $286,750 $11.47 Bus-in/Bus-out Transport $548,000 $21.92 Verbrauchsmaterial $625,000 $25.00 Li2 CO3 Transport $2,875,000 $115.00 Austausch von Harz und Membrane $11,728,817 $469.15 Teilbetrag der DIREKTEN Kosten* $128,742,823 $5,149.94 Zwischensumme INDIRECT Kosten $2,915,500 $116.62 GESAMTE Verarbeitungskosten (ohne Transportkosten)* $128,783,323 $5,151.56 GESAMTE Produktionskosten (einschließlich Transport)* $131,658,323 $5,266.56

*Die Summe der Zahlen kann aufgrund von Rundungen abweichen.

Die geschätzten Betriebskosten entsprechen dem Stand von Q1 2023 und spiegeln in einigen Fällen Kostensteigerungen von 100 % im Vergleich zum Vorjahr wieder, wie z. B. bei chemischen Reagenzien, die aufgrund der anhaltenden globalen Lieferkettenbeschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 drastisch gestiegen sind. Die Geschäftsleitung befürwortet die Verwendung von potenziell vorübergehend überhöhten Kosten und ist der Ansicht, dass die Kostenschätzungen angesichts der vielen gemeldeten Kostenüberschreitungen in der Branche angemessen konservativ sind. Die zweitgrößte Kostenstelle schließlich ist "Energie", die 18 % der gesamten Betriebskosten ausmacht. Das Management von Alpha hat bereits in der Vergangenheit die Nutzung von Solarenergie zur Energieversorgung ähnlicher und größerer Projekte untersucht und eingesetzt; die Solarenergie wurde jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht in die PEA einbezogen. Die Nutzung von Solarenergie dürfte die geschätzten Betriebskosten drastisch senken.

Lithiummärkte und -preise:

Alpha befragte Branchenexperten von Global Lithium LLC, um Schätzungen zur langfristigen Markt- und Preisdynamik zu erhalten. In letzter Zeit war der Preis für Lithiumcarbonat volatil und schwankte zwischen 5.000 $/Tonne im Jahr 2018 und über 80.000 $/Tonne im chinesischen Spotmarkt im Jahr 2022, bevor er sich im Jahr 2023 abschwächte. Selbst während der jüngsten Volatilität auf dem Spotmarkt blieben die langfristigen Vertragspreise außerhalb Chinas bis April 2023 im Durchschnitt relativ konstant im Bereich von 60.000 USD/Tonne.

Für die Schätzung künftiger Cashflows aus neuen Projekten empfahlen Global Lithium LLC und Alpha einen konservativen Ansatz, bei dem ein Preis zugrunde gelegt wird, der deutlich unter (etwa 50 %) dem oberen Ende der erwarteten langfristigen Grenzkostenkurve liegt, was zu einer konservativen Projektwirtschaftlichkeit führt, die Raum für ein erhebliches Aufwärtspotenzial lässt. Während die meisten Prognostiker keine Preise über das Jahr 2030 hinaus vorhersagen, empfahl Global Lithium LLC einen Preis von 22.500 $/Tonne von 2031 bis 2035 und einen Preis von 23.500 $/Tonne ab 2036 und darüber hinaus.

Jahr Li2 CO3 Preis (US$/Tonne) 2025 $22,500 2026 $21,000 2027 $21,000 2028 $21,000 2029 $21,750 2030 - 2035 $22,500 2036 - darüber hinaus $23,500 Durchschnittspreis für die 35-jährige Produktionsdauer des Tolillar-Projekts $23,146

Die PEA basiert ausschließlich auf den Solengehalten der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen des Unternehmens. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass das in der PEA vorgesehene Projekt Tolillar realisiert werden wird. Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, als dass sie als Mineralreserven eingestuft werden könnten.

Qualifizierte Person:

Ein gemäß NI 43-101* erstellter technischer Bericht zur Unterstützung der PEA wird innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens (www.alphalithium.com) veröffentlicht werden. Der technische PEA-Bericht sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit der PEA wurden überprüft von:

- James Millard, P. Geo, Ausenco Engineering Canada Inc. für Umweltstudien und Genehmigungen

- Patricio Pinto, RM, Ausenco Chile Ltda. und leitender Verfahrensingenieur

Diese Personen sind in der Lage, die Echtheit dieser Daten zu überprüfen und sind vom Unternehmen unabhängig.

Dr. Mark King, PhD, FGC, PGeo, von Groundwater Insight, Inc. ist eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von NI 43-101. Dr. King verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Salar-Umgebungen und war bereits bei vielen Lithium-Sole-Projekten als QP tätig. Dr. King ist vom Unternehmen unabhängig und hat die in dieser Pressemitteilung erwähnten technischen Informationen geprüft und genehmigt. Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht zur Unterstützung der Ressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens (www.alphalithium.com) veröffentlicht werden.

Alle Betriebe und Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Argentinien und werden vollständig von Alpha Lithium Argentina SA ("Alpha SA") verwaltet, die lokale Mitarbeiter und Berater beschäftigt. Seit dem Beginn der ersten Schritte eines Explorationsprogramms im Jahr 2020 hat Alpha SA mehr als 20 Bohrungen niedergebracht, ein firmeneigenes Forschungslabor für Solechemie errichtet, ein firmeneigenes Lithiumkarbonat-Produktionsverfahren entwickelt, das in Tolillar erfolgreich funktioniert, mit dem Bau einer Pilotanlage begonnen und Dutzende von hochqualifizierten argentinischen Technologen, Ingenieuren, Geologen, Geophysikern und Chemikern sowie mehrere Studenten, Buchhaltungs-, Management- und Personalfachleute eingestellt. Das Unternehmen ist dankbar für das große argentinische Team, das sich bei der Schaffung von Werten für die Aktionäre als äußerst hilfreich erwiesen hat, und ist auf dieses Team angewiesen.

IM NAMEN DES VORSTANDS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

"Brad Nichol"

Brad Nichol

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Alpha Lithium Investor Relations

Tel: +1 844 592 6337

mailto:relations@alphalithium.com

http://www.alphalithium.com

http://www.protectalphalithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutsche WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithium-Sole suchen oder derzeit produzieren, gehören Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Allkem Ltd, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Orocobre im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Sole-Prozesstests und Explorationen sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

* National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators (NI 43-101")

