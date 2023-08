Koblenz (ots) -Der Sanitätsdienst der Bundeswehr würdigt die Taten unter unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben von Persönlichkeiten des Sanitätsdienstes. Hierfür findet am 17. August 2023 eine Festveranstaltung in der Falckenstein-Kaserne statt. Oberstarzt Prof. Dr. Vollmuth, der sich im Sanitätsdienst mit Geschichte, Theorie und Ethik beschäftigt, wird zur Würdigung einen Festvortrag halten. Zu diesem Anlass werden vier Straßen innerhalb der Falckenstein-Kaserne umbenannt. Die Straßenschilder werden durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Dr. Baumgärtner, feierlich enthüllt.Hintergrund:In der Bundeswehr sind das Traditionsverständnis und die Traditionspflege, insbesondere mit dem Wissen um die Zerbrechlichkeit der Demokratie, an die Werte und Normen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands gebunden. Erinnerungswürdige Taten von Angehörigen der Bundeswehr, eignen sich, um den sinngebenden Wertebezug zu verdeutlichen. Die ausgewählten gefallenen Namensgeber und Namensgeberinnen sind aufgrund ihres Handels und Wertebezugs für den Sanitätsdienst der Bundeswehr sinnstiftend.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, der Festveranstaltung beizuwohnen.Hinweis für die MedienTermin: 17.08.2023, 14:00 - 15:40 UhrEintreffen: 13:30 UhrAdresse: Falckenstein-Kaserne Koblenz, WacheVon-Kuhl-Straße 5056070 KoblenzInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 16. August 2023, 13:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Kontakt: Hauptmann Vivian LewarkFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13310Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5579960