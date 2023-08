San Francisco, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) hat seinen Global Threat Index für Juli 2023 veröffentlicht. Die Ergebnisse der Forscher zeigten: Remcos, ein Remote Access Trojaner (RAT), ist auf den dritten Platz der global meistverbreiteten Malware-Arten vorgerückt. Bereits im letzten Monat haben Bedrohungsakteure gefälschte Websites erstellt, um bösartige Downloader mit dem RAT zu verbreiten. Hierzulande ist Remcos noch weniger verbreitet als die bisher vorherrschenden Schadsoftware-Typen. Die Top 3 der meistangegriffenen Branchen in Deutschland ist im Vergleich zum Juni komplett ausgewechselt: Auf Platz eins standen im Juli Versorgungsunternehmen, dahinter das Transportwesen und Software-Anbieter."Während viele die Feiertage nutzen, müssen Unternehmen mit einer geringeren oder veränderten Personalausstattung zurechtkommen, was ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, Bedrohungen zu überwachen und Risiken zu minimieren", sagt Maya Horowitz, VP Research bei Check Point Software. "Die Einführung automatisierter und konsolidierter Sicherheitsprozesse kann Unternehmen dabei helfen, funktionierende Praktiken während der arbeitsreichen Urlaubszeit aufrechtzuerhalten. Ergänzend sind tiefgreifende Benutzerschulungen zu empfehlen."Top-Malware in Deutschland1. Formbook2. Guloader3. QbotTop 3 Schwachstellen1. Webserver Malicious URL Directory Traversal2. Apache Log4j Remote Code Execution (CVE-2021-44228)3. HTTP-Header Remote Code Execution (CVE-2020-10826, CVE-2020-10827, CVE-2020-10828, CVE-2020-13756)Top 3 Mobile Malware1. Anubis2. SpinOk3. AhMythTop 3 der angegriffenen Branchen und Bereiche in Deutschland1. Versorgungsunternehmen2. Transport3. Software-AnbieterDer Global Threat Impact Index und die ThreatCloud Map von Check Point basieren auf der ThreatCloud (https://www.checkpoint.com/infinity-vision/threatcloud/) Intelligence von Check Point.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5579954