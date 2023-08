Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4644/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/16 geht es um das Unwort Übergewinne, Peter Brezinschek hilft mit, das bei den Austro-Banken einzureihen, im Grunde hatte man im Inland kaum bis nie Gewinne gemacht. Jetzt gibt es kleine Gewinne und die Übergewinn-Keule folgt prompt. Beispiele sind auch die Immobilien und die DDR (Input von Julia Kistner und Thomas Mayer) sowie der Verbund. In den News: Valneva, Directors Dealings bei Polytec und Wienerberger, Research zu Do&Co, Post und voestalpine. Bei Ottakringer wird der ...

