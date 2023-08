DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet wegen des Feiertages "Nationaler Tag der Befreiung Koreas" kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:23 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.489,75 +0,2% +14,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.140,00 +0,3% +34,5% Euro-Stoxx-50 4.331,20 +0,2% +14,2% Stoxx-50 3.975,36 +0,0% +8,9% DAX 15.895,16 +0,4% +14,2% FTSE 7.497,36 -0,4% +1,0% CAC 7.352,53 +0,2% +13,6% Nikkei-225 32.059,91 -1,3% +22,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,61 +0,23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,86 83,19 -0,4% -0,33 +5,1% Brent/ICE 86,52 86,81 -0,3% -0,29 +4,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,90 35,30 +1,7% +0,60 -55,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.913,69 1.913,80 -0,0% -0,11 +4,9% Silber (Spot) 22,68 22,69 -0,0% -0,01 -5,4% Platin (Spot) 912,35 913,30 -0,1% -0,95 -14,6% Kupfer-Future 3,72 3,72 +0,1% +0,01 -2,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach den Aufschlägen der vergangenen Wochen geht es für die Ölpreise leicht nach unten. Vor allem die erneut schwachen Konjunkturdaten aus China belasten. Sie schüren Sorgen vor einer zurückgehenden Nachfrage, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Gut behauptet dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Die anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank dürften übergeordnet weiter für etwas Zurückhaltung sorgen. Auch nach den Konjunkturdaten der vergangenen Woche bleibt die Sorge, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen könnte. Allerdings gibt es auch Argumente, die dafür sprechen, dass der Zinsgipfel bereits erreicht sein könnte. Weitere Daten, die Aufschluss geben könnten, stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Dazu kommen neue Sorgen aus China, wo die Immobilienkrise wieder aufflammt. Bei den Einzelwerten legen die Aktien von U.S. Steel vorbörslich um 25,9 Prozent zu, nachdem der Konzern ein unaufgefordertes Angebot des Konkurrenten Cleveland-Cliffs (-3,0%) abgelehnt hat. Cleveland-Cliffs hatte am Sonntag erklärt, dass es U.S. Steel 17,50 Dollar pro Aktie in bar und 1,023 Cliffs-Aktien angeboten habe, was eine Bewertung von mehr als 7 Milliarden Dollar entspreche. Nach Angaben von Cleveland-Cliffs lehnte der Vorstand von U.S. Steel das Angebot jedoch ab und bezeichnete es als "unangemessen". U.S. Steel teilte mit, dass es "strategische Alternativen" prüfe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Die meisten Aktien erholen sich von dem Kursrutsch in der Vorwoche. Für steigende Kurse im DAX sorgen vor allem die Schwergewichte SAP und Deutsche Telekom. Henkel legen nach dem guten Ausblick in der Vorwoche weiter zu. Die Sektoren der Öl und Rohstoffwerte stellen die Schlusslichter in Europa mit bis zu 0,6 Prozent Abschlag. Die Nachrichtenlage ist dünn. Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt überschritten, viele Marktteilnehmer verabschieden sich in der Folge in die Sommerferien. Bremsfaktoren für die Börsen kommen aktuell von den zunehmenden Problemen chinesischer Immobilienfinanzierer. Dazu setzt sich in den USA die Erkenntnis durch, dass die Zinsen längere Zeit hoch bleiben könnten. Die durchwachsenen US-Inflationsdaten hatten bereits gezeigt, dass sich ein schnelles Nachlassen der Preisanstiege nicht abzeichnet. Für die Aktie von Philips geht es um 4,7 Prozent nach oben. Die Investmentgesellschaft Exor hat sich mit 15 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Exor will sich als langfristiger Minderheitsinvestor engagieren. Auch wenn kurzfristig eine Aufstockung nicht geplant ist, habe der neue Großaktionär die Möglichkeit, die Beteiligung auf 20 Prozent zu erhöhen. Die Bilfinger-Aktie gewinnt 3,0 Prozent. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der Industriedienstleister das EBITA überproportional zum Umsatz steigern konnte. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, das Jahresziel zu erreichen. Bei Talanx (+2,2%) kommen die Zahlen zum zweiten Quartal gut an. Beim Personalvermittler Adesso geht es 7 Prozent höher. Für die Analysten von Jefferies haben sie ein solides zweites Quartal abgeliefert. Als "echte Enttäuschung" wird die erneute Prognosesenkung von Nagarro gewertet. Die Aktien rutschen um 6,3 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:41 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0939 -0,1% 1,0932 1,0961 +2,2% EUR/JPY 158,71 -0,0% 158,30 158,73 +13,1% EUR/CHF 0,9598 +0,0% 0,9588 0,9607 -3,0% EUR/GBP 0,8616 -0,1% 0,8622 0,8627 -2,6% USD/JPY 145,08 +0,1% 144,80 144,82 +10,6% GBP/USD 1,2696 -0,0% 1,2680 1,2706 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2822 +0,3% 7,2758 7,2576 +5,1% Bitcoin BTC/USD 29.369,49 +0,1% 29.392,81 29.366,30 +76,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar behauptet seine Gewinne vom Freitag weitgehend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Auf die Stimmung drückten die wieder auflebende Immobilienkrise in China sowie erneut maue Konjunkturdaten aus China. Die Kreditvergabe ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und unter den Erwartungen ausgefallen. Die Kreditdaten bestätigten "die Abwärtsspirale, die die chinesische Wirtschaft heimsucht", so die Ökonomen von Nomura. Zur Verunsicherung trug laut Marktbeobachtern außerdem bei, dass der Vermögensverwalter Zhongzhi Enterprise Group am Freitag mit Zahlungen in Verzug geraten war. Nachdem Country Garden jüngst Schuldenzahlungen nicht bediente, ließ das Unternehmen nun den Handel mit einem Teil seiner Anleihen aussetzen, um den Ausverkauf zu stoppen. Dem größten noch existierenden Immobilienentwickler droht ein ähnliches Schicksal wie vor zwei Jahren dem Immobilienriesen China Evergrande. Country Garden rechnet für das erste Halbjahr angesichts der Krise im Immobiliensektor mit einem Verlust von umgerechnet 7,6 Milliarden Dollar. In Sydney schlug sich die Schwäche im wichtigsten Abnehmerland China unter anderem in deutlichen Verlusten bei den Rohstoffaktien BHP (-2,1%) und Rio Tinto (-2,3%) nieder.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich zum Start in die Woche stabil. Während die Sommerferien bereits für ein ausgedünntes Orderbuch sorgen, dürften am morgigen "Mariä Himmelfahrt" weitere Marktteilnehmer dem Geschehen fernbleiben. Von daher ist nicht verwunderlich, dass am Primärmarkt Ruhe eingekehrt ist. Mit Blick auf die EZB wird am Markt nunmehr mit noch einem weiteren Schritt der EZB per September gerechnet, dem im Frühjahr kommenden Jahres bereits eine erste Senkung um 25 Basispunkte folgen soll.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DAIMLER TRUCK

Nach dem plötzlichen Tod von Daimler-Truck-Finanzchef Jochen Goetz vor gut einer Woche wird das Finanzressort des Nutzfahrzeugherstellers kommissarisch von Vorstandschef Martin Daum übernommen. Das beschloss der Aufsichtsrat und beauftragte zugleich ein Unternehmen aus der Personalbranche mit der Suche nach einem Nachfolger.

TALANX

hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Das MDAX-Unternehmen ist zuversichtlich, das Gewinnziel von 1,4 Milliarden Euro für 2023 und den angepeilten Versicherungsumsatz von rund 42 Milliarden Euro zu übertreffen. Die Eigenkapitalrendite soll, wie bereits im ersten Quartal angekündigt, deutlich über 10 Prozent liegen. Im zweiten Quartal betrug sie 17,4 Prozent.

CHERRY

ist es im zweiten Quartal gelungen, den Verlust vom Jahresauftakt mit einer Reihe von Einzelmaßnahmen und strategischen Geschäftsanpassungen auszugleichen. Der Hersteller von Tastaturen, Computer-Mäusen, Head-Sets und mechanischen Schaltern bestätigte trotz anhaltend schwieriger Marktbedingungen seine Prognose. CEO Oliver Kaltner stellte "Quartal für Quartal" weiteres Wachstum in Aussicht.

EUROWINGS

Die Lufthansa-Tochter Eurowings fliegt mit Beginn des Winterflugplans 2023/24 wieder von den Flughäfen Nürnberg und Hannover und weitet sein touristisches Angebot nach der Corona-Krise deutlich aus. Ab Nürnberg werden die Ziele Gran Canaria, Hurghada und Marsa Alam sowie Mallorca angeflogen. Ab Hannover stehen die Ziele Gran Canaria, Teneriffa, Hurghada, Pristina und Mallorca auf dem Flugplan.

HYPOPORT

hat im zweiten Quartal 2023 unter der schwachen Entwicklung im Segment Immobilienplattform gelitten und ist in die roten Zahlen gerutscht. "Nach einem soliden Jahresstart für die Hypoport SE hat sich die positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal nicht mit der erwarteten Dynamik fortgesetzt. Die politische Debatte über die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes bewirkte leider einen Rückgang der Abschlussneigung von Verbrauchern zum Immobilienerwerb sowie eine Zurückhaltung der sozialen Wohnungswirtschaft zur energetischen Sanierung", sagte CEO Ronald Slabke.

JOST WERKE

hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert und seine Profitabilität weiter verbessert. Bei den Landwirten hat sich die Kaufzurückhaltung allerdings fortgesetzt, so dass der Umsatz mit landwirtschaftlichen Komponenten deutlich zurückgegangen ist. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

NAGARRO

hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzwachstums seinen Gewinn verringert. Als Grund nannte der Konzern, der erst am Freitag erneut seine Jahresprognose gesenkt hatte, dass überschüssige Kapazitäten in der Softwareentwicklung sich in den Umsatzkosten widerspiegeln.

QBEYOND

hat auch im zweiten Quartal trotz 11-prozentigen Wachstums weniger verdient. Der geplante Personalumbau und die Verschmelzung von Tochterunternehmen wirkten erst in den nächsten Quartalen positiv. Die Prognose wurde bestätigt. Der Mittelabfluss wird im laufenden Jahr allerdings nur halb so stark ausfallen, weil die eingeleiteten Maßnahmen beim Forderungsmanagement bereits Erfolge zeigten.

RENAULT

Die Renault-Finanzdienstleistungs-Tochter Mobilize Financial Services hat ihr russisches Leasing-Geschäft verkauft und damit den 2022 beschlossenen Rückzug aus Russland abgeschlossen. Käufer der RNL Leasing LLC ist die Insight Investment Group. RNL Leasing ist den Angaben zufolge die Handelsmarke von RCI Banque. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

RHEINMETALL

wird als Teil eines Hilfspaketes der Bundesregierung der ukrainischen Armee noch in diesem Jahr seine neu entwickelte Aufklärungsdrohne Luna NG zur Verfügung stellen. Der Auftragswert beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Zur Anzahl der Systeme, die jeweils aus mehreren Drohnen, einem Startkatapult und einem Lkw bestehen, wurden keine Angaben gemacht.

SUSE

ernennt Ian Halifax zum neuen Chief Financial Officer (CFO). Er werde auch Mitglied des Suse Management Board und des Executive Leadership Teams. Halifax werde das Amt am 11. Dezember 2023 übernehmen, nach einer Übergabe mit Interims-CFO Jonathan Atack, der bis dahin die Verantwortung für die Position behält. Zudem werde Frank Feldmann zum Chief Strategy Officer mit sofortiger Wirkung benannt.

SYNLAB

verkauft ihren Geschäftsbereichs Veterinärdiagnostik an Mars Incorporated. Zum Kaufpreis machte der Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen keine Angaben. Mathieu Floreani, CEO von Synlab, erklärte allerdings, der Bereich habe im Jahr 2022 weniger als 1 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns ausgemacht und mit dem Verkauf setze man die Strategie der Konzentrierung auf das Kerngeschäft fort.

ZEAL NETWORK

bekommt mit Sebastian Bielski einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat berief den Manager per 15. September in den Vorstand. Dort wird er ab Oktober CFO und löst Jonas Mattsson ab, der sein Mandat nicht verlängern wollte.

EXOR

das Anlagevehikel der Familie Agnelli, steigt bei Royal Philips ein. Die beiden Unternehmen haben eine Vereinbarung getroffen, wonach Exor einen Anteil von 15 Prozent an Philips erwirbt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

FOXCONN

hat im zweiten Quartal wegen einer niedrigeren Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sowie Cloud- und Netzwerkprodukten weniger verdient als im Vorjahr. Zudem litt der Apple-Zulieferer, der offiziell unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmiert, unter der sich verlangsamenden Nachfrage auf dem Markt für Personalcomputer. Allerdings hatten Analysten einen höheren Gewinnrückgang befürchtet.

META/TESLA

Der seit Wochen diskutierte Käfigkampf zwischen den beiden Milliardären Elon Musk und Mark Zuckerberg findet nun wohl doch nicht statt. Der Meta-Chef erklärte in einem Post auf seiner twitter-ähnlichen Plattform Threads die vor allem vom Tesla-Chef angeheizte Idee für abgesagt. "Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Elon es nicht ernst meint", schrieb Zuckerberg. "Wenn Elon jemals ernsthaft ein echtes Datum und ein offizielles Ereignis anstrebt, weiß er, wie er mich erreichen kann."

U.S. STEEL

hat ein unaufgefordertes Übernahmeangebot von Cleveland-Cliffs Inc. in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Die Aktie von U.S. Steel legt im vorbörslichen US-Handel daraufhin um 28,5 Prozent zu, während die Papiere von Cleveland-Cliffs 6,8 Prozent nachgeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 07:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.