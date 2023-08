Der empfindliche Kursrutsch bei Apple in der vergangenen Woche könnte erst der Anfang eines breiten Abverkaufs bei Tech-Werten sein, warnt FAST BREAK-Chef Stefan Klotter im Wochenausblick.

Gelingt das Soft Landing oder rutscht die US-Wirtschaft doch noch in eine Rezession? In jedem Fall dürfte der Markt bald reif sein für eine umfassende Sektorrotation - raus aus risikoreichen Tech-Werten und rein in defensive Branchen wie Versorger - meint wO-Charttechnikexperte Stefan Klotter.

In seinem Wochenausblick analysiert er dazu die großen Branchenindizes und erklärt, wo derzeit noch Schnäppchen für Investoren lauern könnten.

Alles, was Anleger in der neuen Börsenwoche wissen müssen: Jetzt im Wochenausblick mit FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter.

