© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Nikola-Aktien crashen vorbörslich um bis zu 16 Prozent. Das Unternehmen hat angekündigt, etwa 209 seiner batterieelektrischen Fahrzeuge der Klasse 8 Tre zurückzurufen. Wie geht es jetzt weiter?

Nikola hat am Freitag mitgeteilt, dass das Unternehmen alle bisher ausgelieferten batteriebetriebenen Elektro-Lkw zurückruft und den Verkauf einstellt. Wie Reuters berichtet, hatte ein unabhängiger Prüfer zuvor festgestellt, dass ein defektes Batterieteil - ein Kühlmittelleck - wahrscheinlich einen Brand in einem der Fahrzeuge am Hauptsitz des Unternehmens in Phoenix verursacht habe.

Insgesamt befinden sich 209 batteriebetriebene Elektro-Lkw auf dem Markt, die an Händler und Kunden ausgeliefert wurden. Das Unternehmen ruft diese Fahrzeuge zurück und sei dabei, alle Parteien zu kontaktieren, so ein Sprecher von Nikola gegenüber Reuters.

"Es ist unwahrscheinlich, dass der Vorfall durch böse Absicht oder andere externe Faktoren verursacht wurde", sagte Nikola in einer Erklärung und fügte hinzu, dass niemand verletzt worden sei und man sich bemühe, für Abhilfe zu sorgen. Das Unternehmen hatte den Verdacht auf Fremdverschulden geäußert, als es im Juni eine Untersuchung einleitete, nachdem Lastwagen in der Unternehmenszentrale Feuer gefangen hatten. Ein beschädigter Lkw, der zur Überwachung am Standort Phoenix aufbewahrt wurde, entzündete sich im vergangenen Monat erneut.

Interne Untersuchungen der Sicherheits- und Ingenieurteams von Nikola deuten aber darauf hin, dass ein einzelnes Bauteil eines Zulieferers innerhalb des Batteriepakets die wahrscheinliche Ursache für das Kühlmittelleck sei, das die Fahrzeuge in Brand gesetzt habe, so das Unternehmen weiter.

[ignoreKi]Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.[/ignoreKi]

Nikola kämpft weiter ums Überleben und hat zum dritten Mal seit Februar "erhebliche Zweifel" daran geäußert, in den nächsten zwölf Monaten als Unternehmen fortzubestehen. Der Hersteller von Elektro-Lkw sieht sich mit anhaltenden Problemen in der Lieferkette konfrontiert und hat kürzlich den vierten CEO in vier Jahren ernannt. Die Aktien haben seit Jahresbeginn rund zehn Prozent an Wert verloren.

[ignoreKi]Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]