Mainz (ots) -Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker ist unterwegs in fremden Welten - und das ganz nah, vor der Haustüre. In der "Terra X"-Doku-Reihe "Faszination Deutschland" nimmt sie mit auf eine Reise an spektakuläre Orte in unserer Heimat. In zwei Dokumentationen, zu sehen sonntags, am 20. und 27. August 2023, 19.30 Uhr, folgt sie dem Weg des Wassers und der Spur des Feuers. Beide Folgen sind ab Mittwoch, 16. August 2023, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar.Feuer und Wasser sind für Deutschland Schöpfer und Zerstörer zugleich. Sie haben über Jahrmillionen ikonische Landschaften geformt - lange bevor es Menschen gab. In zwei "Terra X"-Folgen "Faszination Deutschland" will Jasmina Neudecker mit Hilfe von Fachleuten die Macht der Elemente entschlüsseln und verstehen. Welche Bedeutung haben Feuer und Wasser nach wie vor? Bei ihrer Spurensuche erforscht sie die Gründe für die erstaunlichen Ähnlichkeiten zu Touristenattraktionen ferner Länder.Wasser und Feuer prägen Deutschlands Landschaft und LebenIn der ersten Folge geht es um Wasser. Wie hat das Element Wasser Natur, Tierwelt und auch den Menschen prägt? Wasser hat die Kraft, Stein auszuhöhlen und Felsen zu zerstören. Wasser spendet Leben, und nimmt es. Es ist Verkehrsader und Transportmittel zugleich. Jasmina Neudecker folgt dem Weg des Wassers und begibt sich auf Entdeckungsreise durch Deutschland - vom Blautopf in die Alpen ins Nördlinger Ries über den Spreewald bis nach Helgoland in der Nordsee.In der zweiten Folge erforscht Jasmina Neudecker die Spur des Feuers. Quer durch Deutschland erstreckt sich ein gewaltiges Vulkanband: Von Südwesten bis tief in den Osten Deutschlands lassen sich geologische Spuren entdecken, die auf die Macht des unterirdischen Feuers hinweisen. Es formte außergewöhnliche Felsformationen am Scheibenberg in Sachsen. Das Feuer unter der Erde spendet fruchtbaren Boden wie am Kaiserstuhl im Südwesten Deutschlands, und es hinterlässt, wie im Erzgebirge, seltene Metalle, ohne die unsere digitale Kommunikation unmöglich wäre.