FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
WITR MU.AS.I. ETP 62 EUR XS2637077533
START RESTART AUCTION: 15:00
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:10
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
WITR MU.AS.I. ETP 62 EUR XS2637077533
START RESTART AUCTION: 15:00
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:10