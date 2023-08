EQS-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Personalie

Tilmann Bur wird Nachfolger von Gregor Siebert als Vorstandsvorsitzender der PAION AG



Tilmann Bur wird Nachfolger von Gregor Siebert als Vorstandsvorsitzender der PAION AG Tilmann Bur mit Wirkung zum 01. September 2023 als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand bestellt

Aachen, 14. August 2023 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt heute bekannt, dass Tilmann Bur mit Wirkung zum 01. September 2023 in den Vorstand berufen wurde und als Nachfolger von Gregor Siebert den Vorsitz des Vorstands der PAION AG übernehmen wird. Herr Gregor Siebert war vom Aufsichtsrat der PAION AG gemäß § 105 Abs. 2 AktG für einen Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023 Interimsweise zum Mitglied des Vorstands und Vorsitzenden des Vorstands bestellt worden. Herr Siebert wird in Zusammenarbeit mit Herrn Bur eine geordnete Übergabe seines Aufgabenbereiches sicherstellen und zum 30. September 2023 aus dem Vorstand ausscheiden. Danach soll er zeitnah den Platz von Herrn Dr. Sickinger im Aufsichtsrat einnehmen, der sein Mandat für diesen Zweck zum 30. September 2023 niederlegen wird.



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Tilmann Bur verfügt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung mit Fokus auf Vertrieb und Marketing. Herr Bur besitzt umfassende Erfahrung im professionellen Beziehungsmanagement mit Entscheidern in Kliniken sowie im Aufbau und der Führung nationaler und internationaler Vertriebsorganisationen und von Händlernetzwerken. Er kennt die Einkaufsstrukturen im europäischen Klinikmarkt und ist versiert im KOL-Management und klinischen Marketing. Herr Bur war u.a. Mitglied der Geschäftsleitung bei der R-Biopharm, der Biosafe und Geschäftsführer bei der Haemonetics. Seit Juni 2019 war Herr Bur Vorstandsmitglied und zuletzt CEO der CO.DON AG und hat in dieser Zeit wesentlich daran mitgewirkt, den weiteren Geschäftsbetrieb der CO.DON zu sichern. Michael Schlenk, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentierte: "Wir danken Herrn Gregor Siebert für sein großes Engagement in seiner Zeit als Interim-Vorstandsvorsitzender von PAION und seine Bereitschaft mit seiner Expertise in dieser wichtigen Phase Verantwortung zu übernehmen. In dieser Zeit hat er die Transformation des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Sein Nachfolger Herr Bur übernimmt die Verantwortung an einem Punkt, an dem die Weichen für eine erfolgreiche Vermarktung unserer Produkte gestellt worden sind. Wir wollen die internationale, kommerzielle Erfahrung von Herrn Bur als Pharmaexperte nutzen. Wir wünschen Herrn Bur viel Erfolg im Vorstand der PAION AG." Gregor Siebert, CEO der PAION AG, kommentierte: "Wir haben im letzten Jahr wichtige Bereiche erfolgreich vorangetrieben und ich kann der zukünftigen Entwicklung der Firma mit Optimismus entgegensehen. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und Partnern von Herzen bedanken und werde meinen Nachfolger Herrn Bur in der Übergangsphase unterstützen." "Ich freue mich darauf, die Zukunft von PAION gemeinsam mit dem gesamten Team zu gestalten. Wir werden spannende Herausforderungen meistern und ich bin überzeugt, dass wir das große Potenzial unserer Produkte vollständig realisieren können", so Tilmann Bur. Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in der EU/EWR, Japan, China, den Philippinen und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. IR-Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen - Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

