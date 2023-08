© Foto: picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg



Eigentlich ist Lars Wißler, Spezialist für den US-Markt, ziemlich bullish eingestellt. Aber sein aktueller Ausblick auf diese Börsenwoche liest sich wie eine eindringliche Warnung an die Anlegerschaft.

Mit dem Ausruf "Gefahr am Horizont" beginnt Lars Wißler, Chef der Premium-Dienste Hebel der Woche und Aktie der Woche, seinen Ausblick auf die Woche an den US-amerikanischen Börsen.

Wißler beschreibt eine explosive Mischung aus Marktdaten und Warnhinweisen: "Die Aufwärtstrends an den amerikanischen Märkten sind gebrochen und nicht wenige Indikatoren senden massive Warnsignale. Die Marktlage erinnert mich an den August 2018.



In meinem Video habe ich auf die Zinskurve hingewiesen, die in Vergessenheit geraten ist, die aber Anstalten macht, wieder nach oben zu wandern. Und erst an diesem Punkt wurde es in der Vergangenheit gefährlich.

In meinen Premiumbereichen habe ich auf die Nachlässigkeit hingewiesen, die sich in den letzten Wochen etabliert hat: Das Risiko eines schwarzen Schwans wurde zuletzt als extrem niedrig eingeschätzt. Mit den Neuigkeiten aus China und Amerika wurde die letzten zwei Wochen ein Umdenken eingeleitet und der Blick richtet sich wieder abwärts", meint Lars Wißler.

[ignoreKi]Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]

[ignoreKi]Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report! [/ignoreKi]