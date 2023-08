© Foto: Uncredited - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Mit Country Garden ist ein weiterer chinesischer Immobilien-Projektierer in Not geraten. Seit heute stoppt der Konzern deshalb den Handel mit chinesischen Anleihen. Der Aktienkurs fällt bereits seit Jahresbeginn.

Chinas größter Entwickler für private Immobilien befindet sich in ökonomischen Schwierigkeiten und die Lage hat sich jetzt zugespitzt: Seit dem heutigen Montag stoppt der Immobilienkonzern Country Garden den Handel mit einem Teil seiner heimischen Anleihen auf unbestimmte Zeit. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die das Unternehmen am Samstag an der Börse Shenzen veröffentlicht hat. Der Handelsstopp betrifft elf auf dem chinesischen Markt ausstehende Onshore-Bonds im Wert von umgerechnet insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar.

Allein am Freitag ist der Aktienkurs der Country Garden Holding laut Handelsblatt um 14 Prozent abgerutscht. Laut Marketscreener hat die Aktie in den letzten fünf Tagen rund 40 Prozent an Wert verloren. Im Vergleich zum Jahresbeginn liegt der Wertverlust sogar bei 70 Prozent. Aktuell notiert die Aktie der Holding bei circa 0,91 chinesischen Yuan (0,13 US-Dollar / 0,11 Euro).

Dass der Konzern hoch verschuldet ist, ist bekannt: Die Unternehmensgruppe Country Garden hat bereits zum Jahreswechsel eine Verschuldung von umgerechnet 194 Milliarden Dollar sowie zum ersten Halbjahr 2023 einen Verlust von bis zu 55 Milliarden Yuan (7,6 Milliarden Dollar) angezeigt. Vergangene Woche spitzte sich die Situation zu, als Country Garden die Dollar-Zinszahlungen für zwei seiner über 20 Offshore-Anleihen nicht zahlen konnte. Laut der englischsprachigen News-Seite des chinesischen Medienunternehmens Yicai waren diese am 7. August fällig. Beide Anleihen sind an der Börse von Singapur notiert und haben einen Wert von jeweils 500 Millionen US-Dollar. Sie werden am 6. Februar 2024 und am 6. August 2030 fällig.

Die Krise von Country Garden spielt sich im Kontext der chinesischen Immobilienkrise seit 2021 ab. In deren Zentrum steht der Projektentwickler China Evergrande, der sich ebenfalls in wirtschaftlicher Schieflage befindet und aktuell mit seinen Gläubigern um den Abbau der Schulden verhandelt. Die schlechte Lage der Branchengiganten ist auch deshalb relevant, weil der Immobiliensektor ein Fünftel der Wirtschaftsleistung in China ausmacht. Der Zusammenbruch zweier großer Unternehmen der Immobilienbranche hätte drastische für das chinesische Finanzsystem und die Wirtschaft.

[ignoreKi](ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]