Talanx-Gruppe verzeichnet Rekordhalbjahr und bestätigt die zuversichtlichen Ziele für 2023

Werbung







Mehr als 30 Prozent mehr operativer Gewinn und weiterhin ambitionierte Ziele für das verbleibende Halbjahr von 2023 verhalfen der Talanx-Aktie am Montag zu einem neuen Aufwärtsimpuls.



Die Talanx-AG gehört mit ihren bekannten Tochtermarken wie HDI und Hannover Rück zu den größten Versicherungsgesellschaften in Europa und legte zum Wochenbeginn die Quartalszahlen zusammen mit dem Halbjahresbericht vor. Bereits seit Jahresbeginn legte die Aktie um rund ein Drittel zu und steuert auch nach den veröffentlichten Geschäftszahlen weiter die 60 Euro Marke an - zum Vergleich: Das 52-Wochen-Tief liegt bei rund 34,44 Euro pro Aktie.



Auch wenn die unmittelbare Reaktion am Aktienmarkt mit einem untertägigen Plus von 2,3% bisher gemäßigt ausfällt, zeigt sich die Geschäftsleitung zuversichtlich, das Ergebnisziel von 1,4 Mrd in 2023 trotz der noch ausstehenden Hurrikane-Saison übertreffen zu können. Das Wetter kann allerdings niemand so wirklich vorhersagen. Als im September 2022 bspw. der Hurrikane Ian in den USA für Verwüstung sorgte, sackte die Aktie zeitweise um 15 Prozent ab.



Auch Konkurrenten wie die Allianz lockten zuletzt Anlegerinnen und Anleger mit Dividendenrendite von jährlichen 5,7 Prozent bzw. noch stärkerem Kurswachstum im Fall der Münchener Rückversicherung.







Hier finden Sie:





















Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Samstag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC