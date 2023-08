The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2023

ISIN Name

XS2399365472 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

XS2337085851 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

XS2399368658 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

XS2297550217 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

