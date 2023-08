Am Heizkraftwerk Merheim entsteht die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die Köln mit Fernwärme versorgen soll. Der Speicher dient auch dazu, Lastspitzen aus dem Netz auszugleichen. Außerdem plant Rheinenergie noch eine Solarthermie-Anlage an dem Standort.Rheinenergie hat den Bau eines neuen Fernwärmespeicher am Heizkraftwerk Merheim angekündigt. Er sei für die Wärmeversorgung Kölns bestimmt und stelle eine Kombination aus Fernwärme mit effizienter Kraft-Wärme-Kopplung dar. Die neue Anlage diene auch dazu die Fernwärmeerzeugung zu flexibilisieren. Die Bauarbeiten hätten bereits im Mai begonnen. Die ...

