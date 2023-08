Maxion Wheels, der weltweit größte Hersteller von Rädern, meldete heute seine Teilnahme an der IAA Mobility 2023 vom 4. bis 8. September 2023 in Halle B2.D10 des Internationalen Congress Center Messe München.

"Die IAA Mobility ist ein wichtiges Branchenereignis für Maxion Wheels. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, unsere neuesten Radlösungen zu präsentieren, sondern auch mit unseren Kunden in einen Dialog über ihre wichtigsten Themen zu treten Lösungen für die Mobilitätsherausforderungen von morgen zu finden", sagte Pieter Klinkers, CEO von Maxion Wheels. "Mit Blick auf die dynamischen Veränderungen, vor denen unsere Branche steht, ist das Rad heute wichtiger denn je. Sehr gerne kehrt unser Team nach München zurück, um unsere Expertise und Fortschritte bei innovativen und erschwinglichen nachhaltigen Radlösungen für die Mobilitätsherausforderungen von heute vorzustellen."

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels, eine Division von Iochpe-Maxion S.A., ist der weltweit führende Lieferant von Stahl- und Aluminiumrädern. Unsere Expertise in Sachen geringer Kohlenstoffausstoß und unsere energieeffizienten Designs tragen dazu bei, dass Autos, Busse, Lastwagen und Anhänger ihren realen CO2-Fußabdruck verringern. Unsere vielfältigen weltweiten Teams und unsere inklusive Kultur sind die Grundlage für alle unsere Fortschritte.

Maxion Wheels arbeitet mit globalen Fahrzeugherstellern an Rädern für individuelle Mobilität, Transport, Landwirtschaft, Verteidigung und Geländeanwendungen. Unsere 10.000 Mitarbeiter sind an 31 Standorten in 14 Ländern auf fünf Kontinenten tätig, unter anderem in hochmodernen technischen Zentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Zusammen produzieren wir mehr als 50 Millionen Räder pro Jahr und sind damit der weltweit größte Produzent und Lieferant von Rädern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Maxion Wheels unter www.maxionwheels.com.

