Deutschnofen, Südtirol (ots) -Schritt, Trab oder Galopp! Hoch zu Ross ist die Aussicht einfach fantastisch und ganz besonders im Unesco-Weltnaturerbe "Latemar-Rosengarten" in Südtirol.Was gibt es Schöneres, als die Landschaft auf dem Rücken der Pferde zu erkunden und dabei auch noch herrlich erholsame Urlaubstage genießen. Im Familienhotel & Reiterhof Obereggen in Südtirol ist das möglich. Willkommen im Reich der Tiere auf dem dazugehörigen Bio-Bauernhof und Reitstall!Am Bio Bauernhof "Ortnerhof" können Sie und Ihre Kinder Pferde, Ponys, Esel, Katzen, Hasen und Hund bestaunen und streicheln. Hühner füttern, Hochlandrinder und Ziegen besuchen und das Leben am Bauernhof hautnah spüren. Und für Pferde- & Reitfans stehen Western und/oder Englisch Reitstile, individuelle Reitunterrichtsgestaltung mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden im Reiterhof Obereggen auf dem Programm.Richtig reiten lernen, ganz sicher im Sattel sitzen und Ausritte für Fortgeschrittene in die Natur genießen mit der Reitlehrerin Lissy (VFD Übungsleiterin Reitlehrerin & Team Pony Concept Student), dem Reiterteam und Pferdeflüsterer Alfred. Reitbegeisterte erfahren hier in Obereggen die Nähe zu Pferden, einfühlsame Kommunikation und tiergerechtes Arbeiten.Auch Kinder im Vorschulalter erlernen durch das hoteleigene "Team Pony Konzept" spielerisch die ersten Erfahrungen mit den Pferden. Dazu gehört auch das Ausmisten, Pferde putzen, Zöpfe flechten und Hufe auskratzen.NEU Reiten & Pferdespiele auf dem Panorama-Frischluftreitplatz oder auch bei Schlechtwetter im Indoor-Reitzirkel!Aber nicht nur Pferdefreunde sind von der schönen Urlaubsregion in Obereggen begeistert. Für Bergliebhaber laden die majestätischen Dolomiten, die das Hotel umgeben, zum Wandern, Klettern und Mountainbiken ein. Erkunden Sie die malerischen Pfade und atmen Sie die frische Bergluft ein, während Sie sich von der Schönheit der Natur verzaubern lassen.Nach einem aktiven Tag in der Natur können Sie im alpinen Wellnessbereich abschalten und Körper und Geist verwöhnen lassen. Das Highlight ist dabei der beheizte Außenwhirlpool mit viel Frischwasser oder unsere Panorama Außensauna.Die Kids sind währenddessen in der Kinderbetreuung bestens aufgehoben. Oder Sie tauchen alle gemeinsam ein, in den idyllischen Bio-Schwimmteich oder beheizten Whirlpool - mit herrlichem Bergpanorama.Natürlich dürfen auch die kulinarischen Genüsse nicht fehlen. Die Hotelküche zaubert regionale Spezialitäten und mediterrane Köstlichkeiten auf den Tisch und verwöhnt Sie mit erlesenen Weinen.Obereggen-Reiterpaket für Groß und Klein bis 08.10.2023:- Schnupperreiten zum Wochenstart- Eseltrekking- betreute Pferdenachmittage mit strieglen, Zöpfe flechten, Stallpflege & Pferdepflege- Reitstunden mit geschulter Reitlehrerin- geführte Ausritte in die Natur für FortgeschritteneMehr Infos dazu unter: www.hotel-obereggen.itPressekontakt:Hotel & Reitherhof Obereggen ***superiorFamilie WegerObereggen 18I-39050 DeutschnofenTel. 0039 0471 615 722info@hotel-obereggen.itwww.hotel-obereggen.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Obereggen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171548/5580324