Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
|Purchases of own shares from August, 07th to August, the 08th 2023
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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EUROFINS
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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EUROFINS
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EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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EUROFINS
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
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EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
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XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
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97
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
07/08/2023 11:12:39
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EUR
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XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
07/08/2023 11:21:44
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131
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
07/08/2023 11:21:44
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XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
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XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
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