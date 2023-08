Straubing (ots) -



(...) Lindner hat über die bereits gezahlten 1,5 Milliarden Euro an direkter Finanzhilfe, die Deutschland seit Kriegsbeginn gezahlt hat, weitere Mittel in Aussicht gestellt. Das kommt nicht bei allen Menschen in der Bundesrepublik gut an.Viele sind der Ansicht, dass das Geld besser für die Bürger hierzulande ausgegeben werden sollte, schließlich gibt es auch bei uns Herausforderungen und soziale Probleme genug. Doch Lindner hat recht: Es geht um die Zukunft der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung. (...)



