Mladá Boleslav (ots) -› Das vom 7. bis 13. August in der tschechischen Hauptstadt gefeierte Festival rückte zentrale Themen rund um die Stärkung der Rechte von LGBT+-Menschen ins öffentliche Bewusstsein› Beschäftigte von Škoda, darunter auch Mitglieder des Netzwerks Škoda Proud, nahmen zum zweiten Mal an der Veranstaltung teil› Bei der Regenbogenparade setzte der tschechische Automobilhersteller als sichtbares Zeichen für Vielfalt, Fairness und Inklusion das einzigartige Škoda Enyaq Coupé Respectline einZum zweiten Mal in Folge unterstützte Škoda Auto das Prague Pride Festival als offizieller Partner. Die Veranstaltungswoche feierte die Vielfalt und machte durch zahlreiche Aktivitäten und ein vielfältiges Kulturprogramm auf die Anliegen und Probleme von LGBT+-Menschen aufmerksam. Zu den Highlights zählte die Regenbogenparade, bei der das einzigartige Škoda Enyaq Coupé Respectline mitfuhr. Durch die Partnerschaft mit dem Festival unterstreicht der tschechische Automobilhersteller sein Bekenntnis zu Respekt, Chancengleichheit und Vielfalt.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Škoda Auto, betont: "Als Meilenstein für Vielfalt und Integration bildet das Prague Pride Festival ein lebendiges und positives Umfeld, in dem wir unsere Werte bei Škoda Auto herausstellen können. Für Škoda ist es unstrittig, dass vielfältige Teams bessere Ergebnisse liefern, die gesamte Gesellschaft widerspiegeln und damit letztlich unsere Kundenbasis repräsentieren. Diese Werte intern zu fördern, macht uns zu einem besseren Arbeitgeber. Ich hoffe, dass wir durch die Teilnahme an der Regenbogenparade mit dem prächtigen vollelektrischen Škoda Enyaq Coupé Respectline weitere Menschen dazu inspirieren können, Diversität in ihrem eigenen Umfeld aktiv zu unterstützen."Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, ergänzt: "Wir bei Škoda setzen uns gemeinsam für ein Arbeitsumfeld ein, das von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis geprägt ist. Die Vielfalt unserer Belegschaft ist unsere Stärke. Nur in einem respektvollen und unterstützenden Umfeld können Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Deshalb gehört es zur DNA unserer Unternehmenskultur, Vielfalt in allen Bereichen mit zahlreichen Maßnahmen und Initiativen zu fördern. Mit unserem Engagement für das Prague Pride Festival zeigen wir unsere klare Haltung gegen Intoleranz und Diskriminierung."Škoda Auto erneut offizieller Partner des Prague Pride FestivalsDas pulsierende Programm des Prague Pride Festivals umfasste mehr als 100 Konferenzen, Veranstaltungen, Performances und Konzerte, die durchgehend die Vielfalt feierten und die Gleichstellung von LGBT+-Menschen hervorhoben. Das Festival findet seit 2011 statt. In diesem Jahr lag der thematische Schwerpunkt darauf, wie Traditionen sich auf das Leben von queeren Menschen auswirken.Škoda Auto unterstrich als offizieller Partner des Prague Pride Festivals einmal mehr sein Engagement für die Grundwerte Respekt, Chancengleichheit und Vielfalt - Werte, die der Automobilhersteller in der gesamten Gesellschaft vertritt. Zu den teilnehmenden Mitgliedern des Firmennetzwerks Škoda Proud gesellten sich auf dem Festival viele weitere Kolleginnen und Kollegen.Škoda Enyaq Coupé Respectline als Teil der RegenbodenparadeAls farbenfroher Hingucker ankerte das vollelektrische Škoda Enyaq Coupé Respectline (https://www.skoda-media.de/press/detail/4131/) auf einem schwimmenden Ponton vor der Strelecký ostrov, zu Deutsch Schützeninsel. Auf dieser Moldauinsel südwestlich der Prager Altstadt war das Pride Village untergebracht. Das speziell designte Unikat eskortierte zudem die Regenbogenparade. Das einzigartige Außen- und Innendesign des SUV-Coupés drückt aus, wie wichtig der Schutz der Menschenrechte sowie der Respekt gegenüber allen Menschen, der und allem, was uns umgibt, ist. Die originale weiße Karosserielackierung symbolisiert die Einheit allen Lebens auf der Erde. Darüber liegen farbige Dekore, die Farbübergänge in unzähligen Schattierungen schaffen - so bunt und grenzenlos wie das Leben selbst. Diese Akzente finden sich in weiteren Exterieur- und Interieurdetails. Nach diesem Festival tritt das Škoda Enyaq Coupé Respectline bei weiteren Veranstaltungen in der Tschechischen Republik und im Ausland in Erscheinung.Diversität ist in der Unternehmensstrategie verankertŠkoda Auto hat sein Engagement für Diversität und Inklusion fest in der Next Level - Škoda Strategy 2030 und Diversity Strategy 2030 verankert. Der tschechische Fahrzeughersteller bietet seinen Arbeitskräften ein Arbeitsumfeld, das durch Chancengleichheit, Verständnis, Offenheit, Akzeptanz und gegenseitige Achtung geprägt ist. Der aktuelle Diversitätsreport (https://www.skoda-auto.com/company/diversity) von Škoda Auto gibt einen umfassenden Überblick der laufenden Projekte, Initiativen und Maßnahmen.Das Mitarbeiterengagement ist eine tragende Säule der Diversity Strategy 2030 und wird durch Netzwerke gefördert. Diese stehen allen Beschäftigten offen, die die Werte und Einstellungen des entsprechenden Netzwerks teilen wie zum Beispiel den Fokus auf die Stärkung von LGBT+-Menschen. Über das Netzwerk können Kontakte geknüpft und Meinungen zu verschiedenen Themen ausgetauscht werden. Im Netzwerk Škoda Proud etwa setzen sich Mitarbeiter für ein integratives Arbeitsumfeld ein - zusammen mit Škoda Auto, der gesamten Volkswagen Gruppe und weiteren LGBT+-Organisationen. Škoda Proud organisiert regelmäßig Treffen, Präsentationen, Workshops und Exkursionen zu Veranstaltungen wie dem Prague Pride Festival.Seit 2019 gehört der tschechische Automobilhersteller zu den Unterzeichnern der Europäischen Charta der Vielfalt. 