Stabilisierung der Märkte? Wochenausblick für DAX, Dow, Nasdaq & Aktien (u.a Amgen, Disney, Jinko Solar, JDcom und Fortinet)

Erneut zeigte sich ein gemischtes Bild an der Wall Street in der Vorwoche. Während der Dow Jones die 35.000 verteidigen und die Woche im Plusbereich abschliessen konnte, geriet der Nasdaq weiter unter Druck und hat Mühe, den 15.000er-Bereich zu halten.

Der DAX machte aus diesem Mix dennoch das "Beste" und steuerte nach einer schwachen Vorbörse direkt wieder zur 15.900er-Region. Damit könnte bereits der Vorwochentest an der 15.700 und damit an der unteren Range-Begrenzung das Ende der Korrektur eingeleitet haben.

Wir stellen die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren dar und schauen zudem auf die Volatilität des Stoxx, sowie auf den Silberpreis aus charttechnischer Sicht.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche steigen wir dann wie gewohnt tiefer in das Marktgeschehen ein. Nicht nur die Quartalszahlen beeinflussten das Börsengeschehen, auch die Änderung von Ausblicken zum Gesamtjahr verursachten bei Investoren:innen Aufmerksamkeit. So zum Beispiel bei Amgen, die ihre Jahresziele erhöhten und der Gewinner im Dow Jones sowie Nasdaq100 gleichermaßen waren. Wie ist das Chartbild zu beurteilen?

Dass der Dow Jones hier die anderen US-Indizes in den Schatten stellte, lag auch an Caterpillar. Der Baumaschinenausrüster profitiert von den Modernisierungsprogrammen zur Infrastruktur und kann weiter zulegen. Die Quartalszahlen untermauerten dies eindrucksvoll. Ob in der neuen Woche eine Home Depot aus dem Baubereich ebenfalls davon profitieren kann?

Im Vorfeld der nächsten Quartalszahlen ist vor allem eine Walmart spannend. Die Aktie notiert auf Allzeithoch und könnte mit den Zahlen am Donnerstag einen weiteren Impuls erhalten. Aktuelle Zahlen hat Disney bereits vermeldet und kann sich auf den Bereich der Themenparks verlassen, während der Streamingsektor weiter das Sorgenkind bleibt. Streiks in Hollywood belasten noch einmal zusätzlich. Dennoch scheint die Aktie sich von den jüngsten Tiefs erholen zu wollen und arbeitet an einer Bodenbildung.

Blicken wir auf den Technologiebereich, steht eine Jinko Solar heute auf der Agenda der Quartalszahlen und eine JDcom zur Wochenmitte. Beide Werte arbeiten technisch an einer Bodenbildung und sind bei jeder Aufwärtsbewegung der letzten Wochen immer wieder "eingefangen" worden. Hier sind Anleger:innen besonders aufmerksam, ob mit dem Ausblick eine starke Bewegung bei der Aktie verbunden ist. Denn mit dem Bruch der Mehrjahrestiefs verbunden könnten weitere starke Abverkäufe eingeleitet werden.

In diesem interaktiven Webinar griffen wir im Anschluss auch noch Fragen auf. Komm daher auch im September gern hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

