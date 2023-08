3,7 Milliarden Dollar an beschleunigten Verlagerungszahlungen im vierten Quartal erwartet

Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze und führender Anbieter von Inflight-Konnektivität, wird nach Abschluss der C-Band-Frequenzfreigabe im vierten Quartal fast 3,7 Milliarden US-Dollar erhalten, was dem Unternehmen und seinen Aktionären künftige strategische Möglichkeiten eröffnet.

"Die Umstellung auf das C-Band von Intelsat erleichtert den Ausbau von 5G-Diensten in den Vereinigten Staaten und stärkt gleichzeitig unsere finanzielle Position", sagte Dave Wajsgras, CEO von Intelsat. "Wir haben diesen Meilenstein weit vor den Erwartungen erreicht, und ich bin außerordentlich stolz auf das Intelsat-Team und die harte Arbeit, die zu dieser bemerkenswerten Leistung geführt hat."

In der FCC-Übergangsverordnung für das C-Band wurde eine Frist für die Freigabe des Spektrums bis Dezember 2025 gesetzt, wobei den Satellitenbetreibern Anreizzahlungen angeboten wurden, wenn die Freigabe vor Dezember 2023 erfolgt. Da die validierte Zertifizierung nun abgeschlossen ist, erhält Intelsat beschleunigte Verlagerungszahlungen in Höhe von insgesamt 3,67 Milliarden Dollar.

"Die Hälfte des Erlöses wird in Übereinstimmung mit unseren Kreditvereinbarungen zum Abbau des Fremdkapitals in unserer Bilanz verwendet, während der Rest Intelsat verschiedene Möglichkeiten eröffnet, Werte und Chancen für alle unsere Stakeholder zu schaffen", so Wajsgras. "Das Intelsat-Team ist gut aufgestellt, um auch in Zukunft eine führende Position in der Satellitenkommunikationsbranche einzunehmen, während wir das Unternehmen weiter für die Zukunft umgestalten."

Über Intelsat

Das globale Team von Intelsat konzentriert sich darauf, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und kommerziellen Kunden über das weltweite Netzwerk der nächsten Generation und Managed Services eine nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Durch den Betrieb einer der weltweit größten und modernsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen überbrückt Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es Menschen und ihren Tools, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zu kooperieren und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten ist das Unternehmen ein Synonym für die "Ersten" der Satellitenbranche im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Die Mitglieder des Intelsat-Teams stützen sich auf ein Erbe der Innovation und konzentrieren sich auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen. Sie haben nun die "nächsten Ersten" im Weltraum im Visier, während sie die Branche umkrempeln und bei der digitalen Transformation der Branche führend sind.

Folgen Sie uns in sozialen Medien

Twitter LinkedIn Facebook Instagram YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230814089339/de/

Contacts:

Melissa Longo melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881