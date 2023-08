Liaocheng, China (ots/PRNewswire) -Am 8. August fand bei der Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. in der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Liaocheng in Shandong, China, die Auslieferungszeremonie für die erste Charge der 1.000 von Kirgisistan bestellten Zhongtong-Busse statt. Die 500 Fahrzeuge dieser Charge werden sukzessive bis zum 30. September dieses Jahres nach Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, ausgeliefert. Die nächste Charge von Bussen soll bis 2024 ausgeliefert werden.Bei dieser Charge von Bussen handelt es sich um erdgasbetriebene Passagierbusse, die entsprechend den lokalen Anforderungen individuell angepasst und entwickelt wurden. Sie haben eine Länge von 10,5 Metern und verfügen über einen völlig ebenen Niederflurboden und einen breiten Durchgang. Im Vergleich zu Fahrzeugen mit Kraftstoffantrieb werden die Kohlenstoffemissionen um 20-30 % und die Sulfidemissionen um 99 % reduziert. Darüber hinaus wurden die Fahreigenschaften, der Komfort und die Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge deutlich verbessert.Angesichts des zunehmenden Drucks durch Luftverschmutzung und ökologische Verbesserungen in den letzten Jahren hofft die kirgisische Regierung, Fahrzeuge mit sauberer Energie einführen zu können, um die vorhandenen Kraftstoffbusse zu ersetzen und den Übergang zu einem kohlenstoffarmen öffentlichen Personenverkehr zu fördern. Am 20. Mai dieses Jahres fand bei der Zhongtong Bus Holdings Co., Ltd. in der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone von Liaocheng in der chinesischen Provinz Shandong die Offline-Zeremonie für die erste Charge der 1.000 von Kirgisistan bestellten Zhongtong-Busse statt, die unter dem Motto "Co-building the Silk Road in the New Era of Greenness" stand. Politiker und Vertreter Kirgisistans waren vor Ort, um die "Busse entgegenzunehmen".Derzeit verfügt Zhongtong Bus über eine jährliche Produktionskapazität von 30.000 großen, mittelgroßen und kleinen Bussen und stellt mehr als 140 verschiedene Produkte in sechs Serien her, darunter öffentliche Verkehrsmittel, Personenbeförderung, Sightseeing, Gruppentransport, Schulbusse und Sonderbusse, und exportiert seine Produkte in mehr als 100 Länder und Regionen. Mit der Expansion des Marktes in Übersee steigt der Marktanteil von Zhongtong Bus in Übersee weiter an und macht das Unternehmen zu einer der typischen Marken in der globalen Busindustrie.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441827Bildunterschrift: Die erste Charge von 1.000 Intermediate-Bussen für Kirgistan ist vom Band gelaufen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2185115/1_Buses.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auslieferungszeremonie-der-ersten-charge-von-1-000-zhongtong-bussen-die-von-kirgisistan-bestellt-wurden-301899969.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Liaocheng Economy and Technology Development Zone of Shandong, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171550/5580343