Sun Capital Partners, Inc. ("Sun Capital"), eine führende private Investmentgesellschaft, die sich auf vertretbare Unternehmen in wachsenden Märkten mit greifbaren Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung konzentriert, gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft mit verschiedenen Tochtergesellschaften von Koch Engineered Solutions, LLC, einer Tochtergesellschaft von Koch Industries, Inc. eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Koch Separation Solutions ("KSS" oder "das Unternehmen") getroffen hat. Die Übernahme durch eine Tochtergesellschaft von Sun Capital wird KSS den Weg ebnen, seine Marktpräsenz zu stärken und seine Größenvorteile zu verbessern.

KSS wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Trenntechnologien. Das Unternehmen bietet Membranfiltration, Ionenaustausch, Verdampfer, Trockner und firmeneigene Technologien zur Käseherstellung für die Industrie, die Lebensmittelindustrie, die Getränkeindustrie, die Milchwirtschaft und andere Märkte an. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird KSS als eigenständiges Unternehmen operieren, das alle aktuellen Aktivitäten umfasst und unter dem bestehenden Managementteam weitergeführt wird. Die Vision des Unternehmens ist es, die globale Landschaft der Trenntechnik zu verändern und ein bevorzugter Partner für seine Kunden zu werden, indem es die Wertschöpfung und Nachhaltigkeit in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Molkereiprodukte, Biowissenschaften und industrielle Märkte vorantreibt.

"Sun Capital und KSS teilen eine gemeinsame Vision von Innovation und kontinuierlicher Verbesserung, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen", sagte Manny Singh, Präsident von KSS, der das Management-Team weiterhin leiten wird. "KSS kann auf eine lange Geschichte im Bereich der Trenntechnik zurückblicken und verfügt über mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen für Kunden weltweit. Wir freuen uns über diese Gelegenheit, da sie KSS in die Lage versetzt, auf langjährigen Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig unsere Fähigkeiten als Anbieter von Komplettlösungen zu erweitern. Wir werden auch in Zukunft das gleiche Serviceniveau bieten, das unsere Kunden von uns erwarten."

KSS ist seit seiner Gründung ein führender Hersteller von Membranfiltrationsanlagen und belieferte in erster Linie industrielle Märkte mit Wasser- und Abwasseraufbereitung. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte hat sich das Unternehmen in neue Märkte entwickelt und bietet innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen bei der prozessinternen Trennung. Durch die Übernahme des Anbieters von Ionenaustauscheranlagen Eco-Tec und des Anbieters von thermischer Trenntechnik RELCO hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter von kompletten, integrierten Lösungen entwickelt, auf den sich Kunden auf der ganzen Welt heute verlassen.

"Wir sind sehr erfreut über diese Vereinbarung und freuen uns darauf, mit dem KSS-Team zusammenzuarbeiten, um das Geschäft als starkes, eigenständiges Unternehmen zu unterstützen", sagte Jeremy Stone, Senior Managing Director bei Sun Capital. "Sun Capital kann auf eine lange Geschichte erfolgreicher Partnerschaften mit herausragenden Managementteams in Industrieunternehmen verschiedener Sektoren zurückblicken. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Erfahrung und unsere umfangreichen internen operativen Ressourcen einsetzen können, um das Management bei der Umsetzung seines Geschäftsplans zu unterstützen, das Wachstum zu beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens zu fördern, seinen Kunden zu helfen, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

"Koch ist stolz darauf, KSS gegründet und zu einem Branchenführer im Bereich der Separationslösungen gemacht zu haben", sagte Dave Dotson, Präsident von Koch Engineered Solutions. "Durch unsere jüngste Arbeit mit dem Team von Sun Capital wurde deutlich, dass es eine gemeinsame Vision mit KSS gibt, die das Unternehmen auf die nächste Stufe des Erfolgs führen wird."

Die Übernahme von KSS durch Sun Capital unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Über Koch Separation Solutions

Koch Separation Solutions (KSS) verändert die Landschaft der Trennverfahren durch die Nutzung von synergetischen Technologien wie Membranfiltration, Ionenaustausch, Verdampfung, Trocknung und mehr. Mit der Erfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert bietet KSS Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Biowissenschaften und allgemeine Industrie. KSS hat es sich zum Ziel gesetzt, für seine Kunden weltweit mehr Wert zu schaffen, indem es Komplettlösungen zur Rückgewinnung hochwertiger Produkte, zur Vermeidung von Abfällen, zur Reduzierung des Platzbedarfs, zur Steigerung der Produktivität und zur Senkung der Kosten anbietet.

Über Sun Capital Partners

Sun Capital Partners, Inc. ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Partnerschaften mit herausragenden Managementteams konzentriert, um die Wertschöpfung zu beschleunigen. Seit 1995 hat Sun Capital weltweit in mehr als 500 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar in einer breiten Palette von Branchen und Transaktionsstrukturen investiert. Das Unternehmen hat sich einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner erworben, der für seine operative Erfahrung bekannt ist. Sun Capital konzentriert sich auf vertretbare Unternehmen in wachsenden Märkten mit greifbaren Möglichkeiten zur Leistungssteigerung in den Sektoren Business Services, Consumer, Healthcare, Industrial und Technology. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Boca Raton, Los Angeles und New York sowie eine Tochtergesellschaft mit Büros in London.

