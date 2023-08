Der fünfte jährliche Bermuda Tech Summit, der von der Bermuda Business Development Agency (BDA) präsentiert wird, findet vom 8. bis 10. Oktober statt und steht unter dem Motto "Building a Foundation for the Future".

David Hart, CEO der BDA, sagte: "Wir laden Sie ein, mit uns drei Tage lang Vordenker zu sein, Präsentationen aus der Branche zu hören und mit Blick auf den Ozean im kultigen Hamilton Princess Beach Club zu netzwerken. Nicht zuletzt dank der regulatorischen Sicherheit, die Bermuda bietet, ziehen wir auch weiterhin einige der weltweit bekanntesten Tech-Unternehmen an unsere Küste, was die Direktinvestitionen erhöht und aufregende neue Karrierewege für Bermudas schafft. Die Organisation des Bermuda Tech Summit steht im Einklang mit der Priorität "Business Attraction and Investment Promotion" der Bermuda Economic Development Strategy und hat eine direkte Verbindung zu den Initiativen Climate Risk Finance, Blue Economy, FinTech und Insurtech."

Zu den bestätigten Rednern gehören: George Alayon, Vizedirektor Aufsicht (Versicherung), Bermuda Monetary Authority (BMA); Martin Carrica, Gründer, Nalu; Cha'Von Clarke-Joell, Stellvertretender Datenschutzbeauftragter, Büro des Datenschutzbeauftragten von Bermuda; Karamoko Dickens, Gründer, Conci Bermuda; Eric Donkoh, Leiter der Abteilung Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz (BMA); Troy Dort, Direktor, IT-Beratung, KPMG; Moad Fahmi, Senior Advisor, Aufsicht (FinTech), BMA;Robert M. Franklin III, Venture Partner, Masters Fund; Stuart Lacey, unabhängiger Direktor, BDA; Paul McLeod, CEO, Bespoke Analytics; Nick Muller, CEO, TriFi Bermuda; Eugene Phillips, CEO, CCS Bermuda; Sandra Ro, CEO, Global Blockchain Business Council; Stan Stalnaker, Gründungsdirektor und Chief Strategy Officer, Hub Culture; Zac Townsend, Mitgründer, Meanwhile; und Darren Wolfberg, Mitgründer, Blockchain Triangle.

Die diesjährige Agenda zielt darauf ab, das Bewusstsein für Bermudas Rahmenwerk für digitale Vermögenswerte zu schärfen, die laufenden Arbeiten zur Einrichtung blauer und grüner Investitionsfazilitäten zu präsentieren und das Bewusstsein für Bermudas Innovations-Sandkasten und die Möglichkeit, Cleantech-Lösungen und -Initiativen im Beta-Test zu testen, zu schärfen, um die Wirtschaftsentwicklungsstrategie 2023-2027 des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit zu unterstützen. Zu den Panels gehören: "Die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz", "FinTechs neue Welle (kaufen, bauen oder modernisieren)", "Bermudas Reise zum Zentrum der Klimatechnologie" und "Kontinuität versichern die Zukunft digitaler Vermögenswerte sichern". Weitere Themen sind Climate Tech, Datenschutz, Handelsplattformen für Emissionsgutschriften und bahnbrechende digitale Vermögenswerte. Klicken Sie hier, um die Agenda und die vollständige Beschreibung der Veranstaltung auf der BDA-Website zu sehen.

Hart fuhr fort: "Ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren könnten wir diese Veranstaltung nicht durchführen, und wir freuen uns sehr, dass auch unsere ersten Sponsoren an Bord gekommen sind: RELM ist ein Diamantsponsor und wird eine weitere legendäre Abschlussparty sponsern; Appleby, Carey Olsen, CCS Group Limited und XBTO sind Platinsponsoren; Hub Culture, KPMG und One Communications sind Goldsponsoren und Chainproof ist ein Silbersponsor."

Wenn Sie daran interessiert sind, den Bermuda Tech Summit zu sponsern, klicken Sie hier oder senden Sie eine E-Mail an bermudatech@bda.bm.

Potenzielle Delegierte sind aufgefordert, die Frühbucherpreise für eine weitere Woche bis zum 21. August 2023 zu nutzen. Delegierte, die aus dem Ausland anreisen, wird dringend empfohlen, ihre Hotelzimmer bis zum 8. September zu unseren Sonderpreisen zu buchen. Ab dem 9. September werden die Preise für Hotelzimmer deutlich ansteigen bzw. können aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit komplett ausverkauft sein.

Der Bermuda Tech Summit, präsentiert von der BDA, ist die wichtigste Veranstaltung der jährlichen "Bermuda Tech Week", die vom 7. bis 13. Oktober stattfindet bleiben Sie dran für weitere Informationen über die Veranstaltungen der Bermuda Tech Week in den kommenden Wochen.

