Esmark, Inc. gab heute ein freiwilliges öffentliches Bar- und Umtauschangebot für alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der U.S. Steel Corporation (NYSE: X) ("U.S. Steel") für 35 USD pro Aktie bekannt. Die anfängliche Angebotsfrist wird vom 14. August 2023 bis zum 30. November 2023 durchgeführt und kann möglicherweise verlängert werden. Der Abschluss des Angebots wird für das 4. Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichts- und Kartellbehörden.

"Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Stahlindustrie und als ehemaliger Manager und gesetzlicher Repräsentant von U.S. Steel bin ich mit dem Stahlgeschäft in den USA und auf der ganzen Welt bestens vertraut", sagte James P. Bouchard, Vorsitzender und CEO von Esmark, Inc. und Mitglied des Exekutivausschusses des American Steel Institute und der European Steel Association (Eurofer). Bouchard ist seit langem Vorsitzender und CEO von Esmark/Wheeling Pittsburg Steel (Tickersymbol: ESMK). Unter Bouchards Leitung war Esmark/Wheeling Pittsburg das viertgrößte Unternehmen der Stahlindustrie in den USA.

Bouchard fügte hinzu: "Dies ist eine aufregende Zeit, da sich die gesamte amerikanische Stahlbranche umstrukturiert, und mit der langjährigen Geschichte von Esmark sind wir bestrebt, weiter zu wachsen, und wir sind gut positioniert, um einzutreten und zu agieren."

Die 1901 gegründete United States Steel Corporation ist ein Stahlhersteller, der die Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Energie-, Container- und Verpackungsbranche beliefert.

Vor der Gründung von Esmark war Bouchard Vice President-Commercial bei U.S. Steel in Europa und wohnte in Kosice, Slowakische Republik. Er war Mitglied des Führungsteams, das U.S. Steel nach Kosice entsandte, nachdem es die Slowakische Nationale Stahlgesellschaft (VSZ) erworben hatte.

Bouchard war maßgeblich an der erfolgreichen kommerziellen Umstrukturierung, Implementierung und anschließenden Wachstumsstrategie der europäischen Vertriebs-, Marketing-, Strategieplanungs- und Kundenservice-Initiativen des Unternehmens beteiligt und trug letztlich die Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens in 42 Ländern. Der Betrieb in Kosice wurde zum profitabelsten Asset von U.S. Steel in dieser Zeit.

Die Esmark Steel Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Esmark, Inc. ist einer der führenden Verarbeiter und Händler von hochwertigem Flachstahl in den Vereinigten Staaten und der drittgrößte Hersteller von Weißblech in den USA. Wir bieten Produkte, Dienstleistungen und Innovationen, die unseren Kunden helfen, in ihren Branchen Wettbewerbsvorteile zu erzielen und zu erhalten.

Mehr über Herrn Bouchard:

Bouchard ist Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Esmark Inc. und dessen Vorgänger und Hauptaktionär, der Bouchard Group, welche 1995 mit einer Anfangsinvestition von 500 USD gegründet wurde und sich immer noch zu 100 in Privatbesitz von Bouchard befindet. Im Laufe der Jahre ist die Bouchard Group gewachsen und hat sich zu einer diversifizierten VC-Investment-Holding mit strategischen Assets entwickelt, die in den Branchen Industrie, Energie, Technologie, Immobilien, Rohstoffe sowie Jugendsport und -entwicklung geführt werden.

Die Wurzeln von Esmark und der Bouchard Group sind in der Stahlbranche verankert. Im Jahr 2003 erwarb die Gesellschaft zwei Stahlservice-Unternehmen im Großraum Chicago, Electric Coating Technologies und Sun Steel. Die Akquisitionen dienten Bouchard als Grundlage für die Gründung und Wiederbelebung des legendären Fortune-50-Unternehmens Esmark und der Marke, als er 2003 die neue Esmark Inc. II im Jahr 2003 gründete, um sich auf Akquisitionen von Stahlunternehmen zu konzentrieren. In der Folge übertrug Bouchard seine Stahl-Assets der Bouchard Group und aktivierte das neue Unternehmen Esmark II im Jahr 2004.

Im Jahr 2007 schlossen er und sein Managementteam mit der Fusion von Wheeling Pittsburgh Steel Corporation (früher NASDAQ: WPSC) und Esmark II die erste feindliche Übernahme/Umkehrfusion in der Geschichte der Vereinigten Staaten erfolgreich ab. Bouchard war 2006 Chairman und Chief Executive Officer der legendären Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, bevor er 2007 die Fusion mit Esmark abschloss. Anschließend baute er Esmark II zu einem börsennotierten Unternehmen (früher NASDAQ: ESMK) im Wert von 3 Mrd. USD auf, bevor es schließlich im August 2008 für 1,3 Mrd. USD an OAO Severstal verkauft wurde.

Bouchard kaufte später über die Bouchard Group den Namen Esmark, das Warenzeichen und das geistige Eigentum von OAO Severstal zurück und erweckte den Namen Esmark und die entsprechende Marke ein drittes Mal zum Leben, als er im Oktober 2008 Esmark Inc. III ohne Umsatz und mit einem Mitarbeiter gründete. Die Bouchard Group ist der Mehrheitsaktionär von Esmark III. Esmark III ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Landes mit Assets von über 200 Millionen USD. Mit seinem vielfältigen Portfolio von Unternehmen erwirtschaftet Esmark III jährlich mehr als 500 Millionen USD Umsatz.

Während seiner 30-jährigen Laufbahn war Bouchard Mitglied des Vorstands einer Reihe von Organisationen und Unternehmen der Stahlbranche, einschließlich des American Iron and Steel Institute (AISI) in Washington, D.C. Er war auch Mitglied des Vorstandsausschusses von Eurofer in Brüssel, Belgien, und des Vorstands der Wheeling-Nisshan Steel Corporation und der Ohio Coatings Company.

Neben seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender und CEO von Esmark Inc., Esmark Steel Group Inc. und der Bouchard Group ist er auch Co-Vorsitzender der Ohio Coatings Company (OCC) in Yorkville, Ohio. Bouchard ist derzeit auch Mitglied des Kuratoriums der Loyola University-Chicago und der Robert Morris University. Bouchard ist Dozent für Unternehmensführung an der Tuck School of Business der Dartmouth University. Darüber hinaus ist er im Vorstand mehrerer in Pittsburgh ansässiger Organisationen, darunter der FC Pittsburgh Soccer Club, die Imani Christian Academy, die Quaker Valley Hockey Association und die humanitäre Organisation City of Champions for Haiti.

Bouchard ist außerdem Vorsitzender und Mehrheitseigentümer von Johnstown Sports Partners LLC und Mehrheitseigentümer des Hockeyteams Johnstown Tomahawks der NAHL in Johnstown, PA.

Bouchard wurde für seine Leistungen und Beiträge mit zahlreichen Branchen- und Philanthropiepreisen ausgezeichnet. Im Jahr 2005 wurde er für den renommierten Ernst Young Entrepreneur of the Year Award nominiert und als Finalist in Illinois ausgezeichnet. Im März 2006 verlieh ihm die Association of Steel Distributors ihre höchste Auszeichnung als "Steel Man of the Year". Im Jahr 2007 wurde er in die Hall of Fame der Hinsdale Central High School aufgenommen und war damit die jüngste Berufung in der Geschichte der Schule. Er ist Träger des Hinsdale Central, James Carmanani Award. Bouchard wurde außerdem von der Loyola University mit dem Chicago Damen Award 2007-2008 für hervorragende Absolventen ausgezeichnet. Und 2010 wurde er von Rotary International für seine humanitären Hilfsaktionen nach dem Erdbeben in Haiti zum Paul Harris Fellow ernannt. Im Jahr 2012 wurde Bouchard in Sewickley, Pennsylvania, zum "Man of the Year" ernannt, weil er mehrere Kinderhilfsorganisationen, Jugendsport- und Entwicklungsprogramme sowie andere humanitäre Organisationen in West-Pennsylvania und der Innenstadt von Pittsburgh unterstützt. Ebenfalls 2012 wurde Bouchard vom globalen Verlagskonzern Platts International und der Tochtergesellschaft Steel Business Briefing als Finalist für den Titel "CEO of the Year" für seine jahrelangen Führungsqualitäten, Visionen und Innovationen in der Stahlindustrie ausgezeichnet. Er ist Mitglied in der Pittsburgh City of Champions Hall of Fame und der Quaker Valley Hall of Fame.

Die James P. Bouchard Familie und die Esmark Unternehmensfamilie sind weiterhin unermüdliche Unterstützer eines breiten Spektrums von Bildungs-, Familiengesundheits- und Wellness-, Jugendsport- und Freizeitprogrammen in Pennsylvania, Illinois und Haiti, einschließlich des Helen E. Bouchard Scholarship Award (insgesamt 500.000 Dollar für 75 Empfänger), mit Spenden in Höhe von insgesamt mehr als 10 Millionen Dollar seit 2003.

Über Esmark, Inc.

Esmark, Inc. ist ein diversifiziertes, privates Familienunternehmen mit einem Portfolio von Industrieunternehmen mit starken Wurzeln in der Stahlbranche. Im Laufe der Jahre hat Esmark seine Interessen und Tätigkeiten in eine Reihe von Unternehmen diversifiziert, die in der Industrie und im Rohstoffsektor tätig sind. Esmark (ein ehemaliges börsennotiertes Unternehmen an der NASDAQ: ESMK) hat sich auf mehrere Schlüsselindustrien konzentriert, darunter Stahldienstleistungen, Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Immobilien, professionelle Dienstleistungen, Technologie und Jugendsportentwicklung. Das Unternehmen ist auch ein aktiver Unternehmensbürger in den Gemeinden, in denen es tätig ist, und hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar an philanthropischer Unterstützung für eine breite Palette von humanitären, Bildungs-, Familien-Wellness- und Jugendsportprogrammen in Pennsylvania, Illinois und international zugesagt. www.esmark.com

