FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Engagement in Westafrika:

"In Nigeria, wo ein Schlüssel für die weitere Entwicklung in Niger und in der Region insgesamt liegt, spricht Svenja Schulze vor, nicht etwa Außenministerin Annalena Baerbock. Die wollte an einer geplanten Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi festhalten: Gespräche über Sicherheit und Klimaschutz, Besuch der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, Eröffnung einer neuen Botschaft. Das gehört auch zu den Aufgaben einer Außenministerin, ist aber angesichts der akuten Krise eine bemerkenswerte Prioritätensetzung. Mit Entwicklungshilfe allein wird man die weitere Erosion der europäischen Position in Westafrika nicht aufhalten können, hier ist auch viel diplomatische Arbeit gefragt. Außenpolitik ist oft Kärrnerarbeit, das hat auch in der Vergangenheit nicht jedem Minister gefallen. Notwendig ist sie trotzdem."/yyzz/DP/ngu