COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zur Digitalisierung:

Die Vorteile der Verwaltungsdigitalisierung liegen auf der Hand: Der Staat würde bürgerfreundlicher - was in Zeiten von zunehmendem Frust über "die da oben" schon mal ein großer Pluspunkt wäre. Zudem würden unkomplizierter verlaufende Antrags- und Genehmigungsverfahren der gebeutelten Wirtschaft wieder auf die Sprünge helfen. Und dem Fachkräftemangel, der auch in den öffentlichen Verwaltungen ebenso wie in vielen Branchen der Privatwirtschaft zu spüren ist, könnte man mit digitalisierter Hilfe - und vielleicht sogar mit Künstlicher Intelligenz - ebenfalls beikommen. Nötig für einen Zwischenspurt wäre, dass die Verwaltungsdigitalisierung auf der Prioritätenliste der Bundesregierung umgehend ganz nach oben rückt. Dann wird aus "Analogistan" am Ende vielleicht doch noch eine Digitalrepublik./yyzz/DP/mis