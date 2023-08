COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur europäischen Außenpolitik:

"Die Politik in Berlin sollte die Signale aus Übersee ernst nehmen. Die USA geben die astronomische Summe von jährlich etwa 880 Milliarden Dollar für Verteidigung aus. Das erbitterte Ringen mit China verschlingt enorme Ressourcen, was zu Lasten von Europa geht. Deutschland und seine EU-Partner sollten mit Hochdruck an einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik arbeiten. Es wäre klug, dabei auch auf die Briten zuzugehen, die in Sicherheitsfragen ähnliche Interessen haben. Der Druck aus Washington wird weiter wachsen, die Zeit drängt."/yyzz/DP/mis