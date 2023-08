Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die ganze Welt spricht über Künstliche Intelligenz oder kurz KI. Natürlich wollen wir auch wissen, wo und wie KI schon eingesetzt wird und was sie zum Beispiel in der Medizin schon alles kann. Dagmar Ponto hat für uns nachgefragt:Sprecherin: Wir haben mit Dr. Lillian Reiter von der "Apotheken Umschau" gesprochen. "Sie gehen der Frage nach, was Künstliche Intelligenz in der Medizin bewirken kann. Wie können wir uns das überhaupt vorstellen, spielt Künstliche Intelligenz in der Medizin derzeit überhaupt schon eine Rolle?"O-Ton Lillian Reiter: 18 Sekunden"Beim Hausarzt, nein und auch in den meisten Facharztpraxen noch nicht. Es gibt Screenings auf Hautkrebs, die mit KI arbeiten. Aber am ehestens begegnen Ihnen Anwendungen mit KI beim Radiologen. Natürlich wird auch in Forschungsinstituten daran gearbeitet, Anwendungen mit KI zu entwickeln."Sprecherin: In welchen Bereichen wird die Künstliche Intelligenz denn schon eingesetzt?O-Ton Lillian Reiter: 24 Sekunden"KI gibt es mittlerweile in der Diagnose, zum Beispiel in der Radiologie. Da gibt es Systeme, die im Hintergrund mitlaufen und dem Radiologen zum Beispiel den Knochenbruch anzeigen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Zweitmeinung eines Arztes. Aber es gibt sie auch unterstützend in der Therapie, zum Beispiel gibt es eine App mit KI, die Diabetes-Typ-1 Patienten dabei unterstützt, die richtige Insulindosis zu finden."Sprecherin: Künstliche Intelligenz ist so gut, dass sie vieles übernehmen kann, was bisher nur Menschen können. Wird KI irgendwann einmal Ärztinnen oder Pfleger ersetzen?O-Ton Lillian Reiter: 18 Sekunden" Dass KI Ärzte ersetzt passiert noch lange nicht, vielleicht auch gar nicht. Aber KI wird wahrscheinlich in Zukunft immer mehr Routineaufgaben übernehmen, also Arztbriefe schreiben, Termine vereinbaren, Labordaten auswerten. Das wird natürlich Angestellte im Gesundheitswesen, wie die Ärzte und Pfleger entlasten."Abmoderation: Die Medizin kann also von künstlicher Intelligenz profitieren, schreibt die "Apotheken Umschau", und wir sind gespannt, wo das hinführt.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5580380