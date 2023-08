EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo erzielt erstmals ein positives bereinigtes EBITDA in einem zweiten Quartal und setzt Wachstumspfad fort. Jahresprognose für 2023 bestätigt

Die Highlights des zweiten Quartals 2023:

Starke Verbesserung der Profitabilität durch erstmaliges Erreichen eines positiven bereinigten EBITDA von €1,4 Mio. bereits im zweiten Quartal 2023 (ggü. €-6,4 Mio. in Q2/22), angetrieben durch eine stark verbesserte Marketingeffizienz, eine erfreuliche Entwicklung des Geschäfts mit Bestandskunden sowie realisierten Skaleneffekten

(ggü. €-6,4 Mio. in Q2/22), angetrieben durch eine stark verbesserte Marketingeffizienz, eine erfreuliche Entwicklung des Geschäfts mit Bestandskunden sowie realisierten Skaleneffekten Der Bereich Subscriptions & Services erreichte mit €9,1 Mio. (85% ggü. dem Vorjahreszeitraum) die höchsten Quartalsumsatzerlöse nach IFRS in der Geschichte von HomeToGo. Darin enthalten ist ein herausragender Ergebnisbeitrag der All-in-One SaaS-Lösung Smoobu, der am schnellsten organisch wachsenden Geschäftseinheit von HomeToGo

Darin enthalten ist ein herausragender Ergebnisbeitrag der All-in-One SaaS-Lösung Smoobu, der am schnellsten organisch wachsenden Geschäftseinheit von HomeToGo Robustes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse auf €42,8 Mio., welches einem Zuwachs von 14% ggü. dem Vorjahreszeitraum und mehr als dem 2,5-fachen des Niveaus vor der Corona-Pandemie entspricht. Dies stellt einen neuen Q2-Höchstwert in der Geschichte von HomeToGo dar und wurde vor allem durch die positive Entwicklung des Geschäfts in Nordamerika (65% ggü. dem Vorjahreszeitraum bei IFRS-Umsatzerlösen) angetrieben. Darüber hinaus stieg die CPA-Take-Rate auf einen neuen Rekordwert von 11% (+1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum)

auf €42,8 Mio., welches einem Zuwachs von 14% ggü. dem Vorjahreszeitraum und mehr als dem 2,5-fachen des Niveaus vor der Corona-Pandemie entspricht. Dies stellt einen neuen Q2-Höchstwert in der Geschichte von HomeToGo dar und wurde vor allem durch die positive Entwicklung des Geschäfts in Nordamerika (65% ggü. dem Vorjahreszeitraum bei IFRS-Umsatzerlösen) angetrieben. Darüber hinaus stieg die CPA-Take-Rate auf einen neuen Rekordwert von 11% (+1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum) Starker Anstieg der liquiden Mittel auf €145,3 Mio. zum Ende von Q2/23 (Anstieg von €5,3 Mio. ggü. Q1/23) aufgrund eines positiven operativen Cashflows von ca. €8,8 Mio. Weitere Mittelzuflüsse werden durch anstehende Check-Ins im Laufe der Hochsaison im zweiten Halbjahr erwartet

H1/23 - Wesentliche Treiber der finanziellen Performance im ersten Halbjahr 2023:

Deutlicher Anstieg der Buchungserlöse auf €115,5 Mio. im ersten Halbjahr 2023 (29% ggü. dem Vorjahreszeitraum), angetrieben durch ein stark wachsendes Geschäft in Nordamerika. Das deutliche Wachstum der Buchungserlöse führte außerdem zu einem neuen Q2-Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse [1] von €67,4 Mio. (14% ggü. dem Vorjahreszeitraum), welcher im Laufe von H2/23 als IFRS-Umsatzerlöse realisiert werden wird und somit für eine hohe Zuversicht für das verbleibende Geschäftsjahr 2023 sorgt

auf €115,5 Mio. im ersten Halbjahr 2023 (29% ggü. dem Vorjahreszeitraum), angetrieben durch ein stark wachsendes Geschäft in Nordamerika. Das deutliche Wachstum der Buchungserlöse führte außerdem zu einem neuen Q2-Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von €67,4 Mio. (14% ggü. dem Vorjahreszeitraum), welcher im Laufe von H2/23 als IFRS-Umsatzerlöse realisiert werden wird und somit für eine hohe Zuversicht für das verbleibende Geschäftsjahr 2023 sorgt Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse um 14% auf €64,7 Mio., zusätzlich getrieben durch ein Rekordwachstum der IFRS-Umsatzerlöse im Bereich Subscriptions & Services auf €14,9 Mio. (85% ggü. dem Vorjahreszeitraum)

um 14% auf €64,7 Mio., zusätzlich getrieben durch ein Rekordwachstum der IFRS-Umsatzerlöse im Bereich Subscriptions & Services auf €14,9 Mio. (85% ggü. dem Vorjahreszeitraum) Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt. HomeToGo ist weiterhin voll auf Kurs, den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose sowie ein zweistelliges Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 zu erreichen

Luxemburg, 15. August 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gab heute eine stark verbesserte Profitabilität für das zweite Quartal 2023 sowie einen weiterhin intakten Wachstumskurs bekannt. Zusätzlich bekräftigte HomeToGo die Zuversicht, die gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen.

HomeToGo erzielte erstmals in einem zweiten Quartal ein positives bereinigtes EBITDA in Höhe von €1,4 Mio. (ggü. €-6,4 Mio. in Q2/22). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich wesentlich um +20%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum und lag am Ende des zweiten Quartals bei 3,3%. Darüber hinaus verzeichnete HomeToGo zum Ende von Q2/23 einen Auftragsbestand an Buchungserlösen von 67,4 Mio. € (14% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und erreichte damit einen neuen Rekordwert für das zweite Quartal. Dieser Auftragsbestand wird sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres bei Check-In in IFRS-Umsätze realisieren, was ein hohes Maß an Planbarkeit für die Wachstumsziele von HomeToGo bietet. Der wachsende Auftragsbestand an Buchungserlösen trotzt somit den anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten. Die Entwicklung folgt einer allgemeinen Erholung der Reisenachfrage und stellt zudem erneut die Widerstandsfähigkeit der Ferienhausvermietung unter Beweis.

Zusätzlich setzte HomeToGo konsequent seinen Weg bei den wichtigsten strategischen Initiativen fort und steigerte in Q2/23 die CPA-Take-Rate auf ein neues Allzeithoch von 11% (+1%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Darüber hinaus erzielte HomeToGo ein außerordentliches Wachstum in seinem profitablen Subscriptions & Services-Geschäft, welches in Q2/23 einen Rekordwert von €9,1 Mio. IFRS-Umsatzerlösen (85% ggü. dem Vorjahreszeitraum) erzielte. Smoobu, die All-in-One SaaS-Lösung für eigenständige Vermieter*innen und die am schnellsten organisch wachsende Einheit des Unternehmens, leistete hierbei einen besonders starken Beitrag. Die anhaltend positive Entwicklung von HomeToGo wurde zudem von einem soliden Geschäft in Nordamerika vorangetrieben, welches in Q2/23 die IFRS-Umsatzerlöse substantiell um 65% ggü. dem Vorjahreszeitraum steigern konnte. Infolgedessen erreichten die konsolidierten IFRS-Umsatz- und Buchungserlöse von HomeToGo mit €42,8 Mio. (14% ggü. dem Vorjahreszeitraum, was mehr als dem 2,5-fachen des Niveaus vor der Corona-Pandemie entspricht) bzw. €50,2 Mio. (8% ggü. dem Vorjahreszeitraum) neue Q2-Rekordhöchstwerte.

HomeToGos starker Fokus auf eine verbesserte Marketingeffizienz und die erfreuliche Entwicklung des Geschäfts mit Bestandskunden führten zu einer signifikanten Verbesserung der Marketing- und Vertriebskostenquote [2] um +15%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum, sodass HomeToGo zum ersten Mal in einem zweiten Quartal ein positives bereinigtes EBITDA erzielte.

Insgesamt wurde für H1/23 ein anhaltendes Wachstum der Buchungserlöse um 29% auf €115,5 Mio. verzeichnet, welches zusätzlich durch ein wachsendes Geschäft in Nordamerika unterstützt wurde. Der Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse um 14% auf €64,7 Mio. wurde vor allem durch einen Rekordwert im Bereich Subscriptions & Services von €14,9 Mio. (85% ggü. dem Vorjahreszeitraum) angetrieben.

HomeToGo konnte die Cash-Position weiter steigern, was insbesondere aus einem positiven operativen Cashflow im zweiten Quartal 2023 in Höhe von ca. €8,8 Mio. resultiert. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Ende des zweiten Quartals €145,3 Mio., wobei weitere Mittelzuflüsse im zweiten Halbjahr aufgrund anstehender Check-Ins in der Hochsaison erwartet werden.

HomeToGo bekräftigt außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023, ein Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse um 13-19% auf €165-175 Mio. sowie den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose zu erreichen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Die erste Hälfte des Jahres 2023 hat uns ausgesprochen stolz gemacht, da HomeToGo nach einem starken Wachstum der Buchungserlöse im ersten Quartal nun im zweiten Quartal erstmals ein positives bereinigtes EBITDA erzielen konnte. Wir haben trotz weiterhin anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen den Erfolg unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Diesen außerordentlichen Meilenstein haben wir erreicht, indem wir uns weiterhin konsequent auf die Verbesserung unserer Marketingeffizienz sowie den langfristigen Ausbau unseres Geschäftes mit Bestandskunden konzentriert haben.



Zusätzlich konnten wir unsere strategischen Eckpfeiler, wie das Geschäftsfeld Subscriptions & Services, weiter stark ausbauen und somit noch mehr unserer Partner von unseren Lösungen für die professionelle Vermietung von Ferienunterkünften überzeugen. Darüber hinaus haben wir im zweiten Quartal 2023 erneut unsere Vorreiterrolle innerhalb der Reisebranche demonstriert, indem wir als erster Marktplatz für Ferienwohnungen ein AI-Produkt eingeführt haben. Unser AI-Mode ist der erste HomeToGo-Mode von vielen, die wir zukünftig auf den Markt bringen werden. Aufgrund unserer großen Erfahrung mit Machine Learning und unserer Leidenschaft, beispiellose Buchungserlebnisse für unsere Reisenden zu ermöglichen, haben wir die Art und Weise, wie nach der perfekten Ferienwohnung gesucht wird, weiter revolutioniert. Wir sehen dem Erreichen unserer Ziele für das Geschäftsjahr 2023 mit Zuversicht entgegen und blicken bereits auf das Jahr 2024, um HomeToGo auf die nächste Stufe zu heben.

Q2 2023 Quartalsmitteilung und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MESZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo2023-q2

Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link registrieren:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3702337&linkSecurityString=4d0b2e652

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investor-Relations-Website ( ir.hometogo.de ) von HomeToGo zur Verfügung gestellt.

HomeToGo Q2/23 and H1/23 Results In Millionen Euro Q2 2023 H1 2023 Buchungserlöse €50,2m €115,5m ggü. 2022 8% 29% ggü. 2021 20% 56% Buchungserlöse - CPA Onsite €20,6m €52,6m ggü.2022 -12% 16% ggü. 2021 -2% 81% Buchungserlöse Onsite-Anteil 50% 55% ggü. 2022 -6%-Pkt. -1%-Pkt. ggü. 2021 -2%-Pkt. +14%-Pkt. Umsatzerlöse nach IFRS €42,8m €64,7m ggü. 2022 14% 14% ggü. 2021 108% 115% Umsatzerlöse nach IFRS - Subscriptions & Services €9,1m €14,9m ggü. 2022 85% 85% ggü. 2021 299% 292% Bereinigtes EBITDA €1,4m €-23,4m ggü. 2022 n.m. 19% ggü. 2021 n.m. 30% Bereinigte EBITDA-Marge 3,3% -36,2% ggü. 2022 +20%-Pkt. +15%-Pkt. ggü. 2021 +88%-Pkt. +75%-Pkt.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind ( http://ir.hometogo.de/ ).

[1] Buchungserlöse, die bis zum 30. Juni 2023 generiert wurden, mit IFRS-Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2023 basierend auf dem Check-In-Datum nach dem Stichtag.

[2] Marketing- und Vertriebskosten bereinigt um anteilsbasierte Vergütung, Abschreibungen sowie nicht-operative Einmaleffekte im Verhältnis zu den Buchungserlösen.





