Glarner Kantonalbank AG

Halbjahresabschluss der Glarner Kantonalbank per 30.6.2023



15.08.2023

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 15. August 2023 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) erzielt im ersten Halbjahr 2023 ein sehr gutes Ergebnis. Der Betriebsertrag erhöht sich um 8,4 Prozent auf 50,2 Millionen Franken, während der Reingewinn auf 13,0 Millionen Franken ansteigt (+ 11.9%). Gesteigerter Betriebsertrag

Die auch in der Schweiz erheblich angehobenen Leitzinsen prägen den Halbjahresabschluss der GLKB und führen zu massgeblichen Verschiebungen innerhalb der Erfolgsrechnung bei insgesamt gesteigertem Betriebsertrag. Im Zinsengeschäft steht den höheren Erträgen ein vergleichbar angewachsener Zinsaufwand gegenüber, welcher u.a. in Form attraktiver Zinsen an Sparerinnen und Sparer fliesst. Daneben werden im ersten Halbjahr vorsorgliche Wertberichtigungen für inhärente Ausfallrisiken gebildet, während in der Vorperiode noch grössere Auflösungen von Einzelwertberichtigungen zu einer Ergebnisverbesserung führten. Es resultiert daraus ein um 5,9 Millionen Franken reduzierter Nettoerfolg im Zinsengeschäft von 34,1 Millionen Franken. Dieses Ergebnis ist in Kontext mit dem um 6,1 Millionen Franken höheren Handelsergebnis zu setzen. Gestiegene Zinsdifferenzen zwischen der Schweiz und Europa sowie den USA machten die mittels Devisen-Swaps abgesicherte Geldaufnahme in Fremdwährungen attraktiv. Während Erträge aus diesen Geschäften dem Handelsergebnis zugeordnet werden, belasten die Aufwände das Zinsergebnis. Diese Konstellation setzt sich auch zu Beginn des 3. Quartals fort. Daneben nimmt der Kommissionserfolg um 2,0 Prozent auf 8,3 Millionen Franken zu. Positiv zum Ergebnis beigetragen haben höhere Kommissionserträge im «bitubi»-Geschäft, welche verminderte Kundenaktivitäten im Wertschriften- und Anlagegeschäft mehr als kompensieren. Beim übrigen ordentlichen Erfolg reduzieren sich die Bewertungsverluste aus Finanzanlagen gegenüber Vorjahr. Insgesamt erhöht sich der Betriebsertrag um 8,4 Prozent auf 50,2 Millionen Franken. Rückläufiger Anstieg des Geschäftsaufwands

Der Personalaufwand nimmt um 3,1 Prozent auf 19,4 Millionen Franken zu. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war noch ein Anstieg von 13,2 Prozent zu verzeichnen. Der Sachaufwand erhöht sich um 5,8 Prozent auf 12,7 Millionen Franken. Gegenüber Vorjahr beeinflussen insbesondere Auslagen im Zusammenhang mit der erstmals seit 2019 wieder physisch durchgeführten Generalversammlung sowie massgebliche Investitionen in die IT-Infrastruktur und -Sicherheit das Ergebnis. Für die Abgeltung der Staatsgarantie fallen im ersten Halbjahr unverändert 1,5 Millionen Franken an. Der Geschäftsaufwand steigt um insgesamt 4,2 Prozent auf 32,1 Millionen Franken, währenddem er im ersten Halbjahr 2022 noch um 16,1 Prozent gestiegen war. Ausbau des Geschäftserfolgs und Reingewinns

Die GLKB hat im Januar mit der Umsetzung der ambitionierten Strategie «Fokus26» begonnen. Im Zentrum steht die Nutzung attraktiver Geschäftsopportunitäten bei gleichzeitiger Optimierung der Aufwände. Mit dem um 15,6 Prozent auf 15,4 Millionen Franken gesteigerten Geschäftserfolg und dem um 11,9 Prozent auf 13,0 Millionen Franken gesteigerten Reingewinn können erste Erfolge verzeichnet werden. Die Abschreibungen auf Sachanlagen bewegen sich auf Vorjahresniveau bei 2,7 Millionen Franken. Für Steuern werden 2,3 Millionen Franken bereitgestellt. Bilanzsumme und Hypothekarvolumen steigen

Im Hypothekargeschäft baut die GLKB das Volumen um 99 Millionen Franken aus. Dabei erfreuen sich SARON-Hypotheken weiterhin grosser Beliebtheit. Die Kundenausleihungen wachsen um insgesamt 129 Millionen Franken. Die Kundengelder nehmen um 87 Millionen Franken zu. Das höhere Zinsniveau führt darüber hinaus zu einer grossen Attraktivität der Kassenobligationen, die um 83 Millionen Franken zugelegt haben. Die Bilanzsumme erhöht sich um 4,9 Prozent auf 9,0 Milliarden Franken. Ausführlichere Informationen zum Halbjahresabschluss sind unter glkb.ch/finanzberichte publiziert. Kontakt:

Ariane Riedi Wirth

Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 71 30

E-Mail: ariane.riedi.wirth@glkb.ch

