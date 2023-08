DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börsen in China trotz Zinssenkung leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Tokio und Sydney zeigen sich am Dienstag von den Verlusten zu Beginn der Woche erholt, während die Tendenz an den chinesischen Aktienmärkten erneut nach unten zeigt - wenn auch eher moderat. Im südkoreanischen Seoul pausiert das Geschäft wegen eines Feiertags. Der japanische Nikkei-225-Index steigt um 0,9 Prozent auf 32.347 Punkte, in Sydney legt das Marktbarometer um 0,6 Prozent zu.

In Schanghai geht es dagegen um 0,3 Prozent nach unten, in Hongkong um 0,8 Prozent. An den chinesischen Plätzen bremsen weiter die maue Konjunktur und die anhaltenden Probleme von Unternehmen aus dem Immobiliensektor die Kauflaune. Die jüngste Enttäuschung kommt von den Industrieproduktionsdaten. Sie zeigen für Juli zwar ein Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahr, dagegen hatten Ökonomen mit 4,6 Prozent aber einiges mehr erwartet.

Dass die chinesische Notenbank dem Markt mit einer überraschenden Zinssenkung unter die Arme greift, stützt nicht. Sie hat dem Geldsystem umgerechnet knapp 56 Milliarden Dollar zum Einjahreszins von 2,50 Prozent zugeteilt. Nach der vorherigen Senkung des Satzes im Juni hatte die sogenannte Medium-term lending Facility (MLF) 2,65 Prozent betragen. Die Analysten der Commerzbank sprechen von einer erhöhten Dringlichkeit für die politischen Entscheidungsträger, schnell zu handeln, bevor sich das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen drastisch verschlechtere.

Während sich die Aktienmärkte von dem Zinsschritt unbeeindruckt zeigen, gibt der Yuan weiter nach. Der Dollar legt um rund 0,3 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.314,20 +0,5% +3,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.338,77 +0,9% +22,9% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.169,19 -0,3% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.622,55 -0,8% -3,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.250,86 +0,1% +1,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.461,23 +0,3% -2,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0912 +0,1% 1,0905 1,0948 +2,0% EUR/JPY 158,76 +0,0% 158,72 158,57 +13,1% EUR/GBP 0,8601 +0,1% 0,8596 0,8627 -2,8% GBP/USD 1,2688 +0,0% 1,2686 1,2692 +4,9% USD/JPY 145,50 -0,0% 145,55 144,85 +11,0% USD/KRW 1.338,11 +0,6% 1.338,11 1.330,22 +6,0% USD/CNY 7,2193 +0,2% 7,2193 7,2572 +4,7% USD/CNH 7,3009 +0,3% 7,2792 7,2729 +5,4% USD/HKD 7,8215 +0,0% 7,8192 7,8159 +0,2% AUD/USD 0,6502 +0,2% 0,6487 0,6484 -4,6% NZD/USD 0,5983 +0,1% 0,5976 0,5973 -5,8% Bitcoin BTC/USD 29.349,58 -0,1% 29.374,49 29.367,37 +76,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,57 82,51 +0,1% +0,06 +4,7% Brent/ICE 86,33 86,21 +0,1% +0,12 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.907,05 1.908,30 -0,1% -1,25 +4,6% Silber (Spot) 22,66 22,58 +0,4% +0,09 -5,4% Platin (Spot) 904,20 906,50 -0,3% -2,30 -15,3% Kupfer-Future 3,73 3,73 +0,2% +0,01 -2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

August 15, 2023 00:51 ET (04:51 GMT)

