Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, hat vor zunehmender Jugendarbeitslosigkeit gewarnt und die Bundesländer aufgefordert, Kinder und Jugendliche in den Schulen früher und konsequenter auf Arbeitsleben und Berufswahl vorzubereiten. "Berufsorientierung und Berufsvorbereitung der Kinder und Jugendlichen muss früher in den Schulen beginnen", sagte Nahles. "Da würde ich mir mehr Verbindlichkeit in den Lehrplänen der Länder wünschen", sagte die Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Behörde. (Rheinische Post)

CEO-GEHÄLTER - Die Topverdiener der DAX-CEOs stehen fest. Im Geschäftsjahr 2022 erhielt Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing mit 9,15 Millionen Euro die höchste Gesamtvergütung, gefolgt von Oliver Blume (8,85) von Volkswagen und Merck-Chefin Belén Garijo (8,28). Insgesamt verdienten die Vorstände der Dax-Konzerne 2022 rund acht Prozent weniger als im Vorjahr. (Handelsblatt)

