Bundeskanzler Olaf Scholz befürwortet die Tesla-Pläne für die Erweiterung der Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin. Der US-Elektroautohersteller wolle das Werk erweitern, was viele Menschen nicht gut finden würden, sagte der Kanzler am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Potsdam. "Ich ehrlicherweise doch."Es gehe auch darum, solche Unternehmen in Deutschland zu binden und den Wohlstand zu halten und auszubauen.Das Vorhaben von Tesla steht teilweise in der Kritik. Das Brandenburger Landesumweltamts ...

