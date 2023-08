FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seinen Erholungsversuch vom Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf 15 948 Punkte, ein Plus von 0,3 Prozent. Damit würde der Leitindex die Vorgaben der Wall Street aufnehmen, wo der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke noch leicht ins Plus gedreht war und wo vor allem die Technologiewerte kräftig zugelegt hatten. Der Nasdaq 100 hatte gut ein Prozent höher und fast auf Tageshoch geschlossen.

Mit den moderaten Gewinnen würde der Dax allerdings weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15 700 und gut 16 000 Zählern steckenbleiben. Vor allem Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, vor allem aber der in China hatten die Aktienmärkte zuletzt gebremst. Von dort gibt es am Morgen erneut schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion blieben im Juli hinter den Erwartungen zurück.

Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, dreht die chinesische Zentralbank indes erneut an der Zinsschraube. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde gesenkt./bek/mis