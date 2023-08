DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEGUSSA - Der neue Degussa-CEO Christian Rauch will den Goldhändler umstrukturieren. Rauch ist seit rund fünf Monaten im Amt, nachdem Ende vergangenen Jahres sein Vorgänger Markus Krall entlassen wurde, der vor allem mit düsteren Wirtschaftsprognosen auffiel. Rauch distanziert sich in seinem ersten öffentlichen Interview klar von der Politisierung des Goldhändlers unter Krall. Er betont, er selbst und das Unternehmen seien "offen für alle Menschen, unabhängig von Religion, Geschlecht, politischer Orientierung und Hautfarbe." Künftig wolle Degussa Goldhandel nicht mehr mit politischen Positionierungen auffallen. (Handelsblatt)

HUAWEI - Im Konflikt um den möglichen Ausbau von chinesischen Komponenten aus den schnellen 5G-Mobilfunknetzen in Deutschland zeichnet sich ein Kompromiss ab: Wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfuhr, wird von Netzbetreibern und Regierungspolitikern derzeit eine "minimalinvasive Lösung" favorisiert, um hohe Kosten und einen Jahre andauernden Wechselprozess zu vermeiden. Demnach müssten die betroffenen Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica in ihren Netzen lediglich besonders sensible sogenannte Network-Management-Komponenten beziehungsweise -Systeme von Huawei austauschen. (Handelsblatt)

CVC - CVC Capital Partners, eine der größten europäischen Buyout-Gruppe, hat ihre Pläne für einen milliardenschweren Börsengang, der noch vor Jahresende erfolgen könnte, wieder aufgenommen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das Unternehmen, hatte den geplanten Börsengang im vergangenen Jahr verschoben, als die Märkte nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine einbrachen. Die Erholung der Märkte und das Einsammeln eines 26-Milliarden-Euro-Buyout-Fonds durch das Unternehmen im letzten Monat ließen die Bedingungen jedoch günstiger erscheinen, so die Personen. (Financial Times)

MADELEINE - Der Modeversandhändler Madeleine Mode GmbH hat beim Amtsgericht Fürth Insolvenzantrag gestellt. "Die hohe Inflation hat bei Madeleine auf allen Ebenen zu erheblichen Kostensteigerungen geführt. Zugleich halten sich unsere Kundinnen angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten bei ihren Ausgaben zurück oder das Geld wird für andere Bereiche ausgegeben", begründete Geschäftsführerin Daniela Angerer den Schritt. "Das ist eine explosive Mischung für uns wie für die gesamte Modebranche", sagte sie der Wirtschaftswoche. Das Unternehmen mit rund 230 Beschäftigten verkauft als Versandhändler seit mehr als 40 Jahren Damenbekleidung und gehörte einst zur Quelle-Gruppe. Später wurde Madeleine in die Tristyle Group des Finanzinvestors Equistone integriert. (Wiwo)

GINI - Das bislang vor allem für seine Foto-Überweisungen bekannte Münchener Fintech Gini ist der erste deutsche Spezialist, der offiziell technischer Anbieter für das neue Bezahlverfahren Request to Pay (RTP) ist - und zwar als sogenannter Referenced Technical Solution Provider (TSP). Request to Pay ist eine neue Zahlungsart, von der sich die Banken viel versprechen. Dabei werden digitale Dokumente mit Zahlungsinformationen wie zum Beispiel Rechnungen integrier- und abrufbar, erklärt Gini das Verfahren. (Börsen-Zeitung)

