BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat davor gewarnt, aus dem Ukraine-Krieg innenpolitisch Kapital zu schlagen. "Es gibt die Versuche, Kapital zu schlagen aus dem Krieg in der Ukraine für unsere innenpolitische Situation in Deutschland. Davon dürfen die Menschen sich nicht blenden lassen", sagte der FDP-Politiker zum Abschluss seines Kiew-Besuchs am Montagabend zu "Bild", "Welt" und "Politico". Er sehe die überwiegende Mehrheit der Deutschen solidarisch mit der Ukraine. "Aus der Auseinandersetzung des Kalten Krieges und mit der Sowjetunion haben wir doch gelernt, dass wir nur durch Gemeinsamkeit und Wehrhaftigkeit unseren liberalen Lebensstil verteidigen können." Das sei die Lehre der Geschichte.

Zu möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sagte Lindner: "Über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg kann es keine Gespräche mit Russland geben. Wer sollte sie führen?" Selbstverständlich müsse die Ukraine als ein selbstbestimmtes Land entscheiden, unter welchen Bedingungen es Verhandlungen über einen Waffenstillstand zustimmen wolle.

Lindner war am Montag erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu politischen Gesprächen in die Ukraine gereist./vrb/DP/stk