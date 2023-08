Es ist allgemein bekannt, dass an der Börse immer die Zukunft gehandelt wird. In diesem Zusammenhang ist das Vertrauen in den Rüstungsproduzenten Rheinmetall und seine Führungsriege äußerst hoch. Die vorgegebenen Jahresziele scheinen in greifbarer Nähe zu sein, vor allem dank gut bezahlter Rüstungsaufträge, die im zweiten Halbjahr ihre Auswirkungen auf Rheinmetalls Bilanz zeigen könnten. Etwa 70% des gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...