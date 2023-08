Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seinen Erholungsversuch vom Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den DAX am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf 15.948 Punkte, ein Plus von 0,3 Prozent. Damit würde der Leitindex die Vorgaben der Wall Street aufnehmen.Mit den moderaten Gewinnen würde der DAX allerdings weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern steckenbleiben. Vor allem Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, ...

