DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet wegen des Feiertages "Nationaler Tag der Befreiung Koreas" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank hat am Dienstag zwei wichtige Referenzzinssätze gesenkt und damit signalisiert, dass die Leitzinsen des Landes im Laufe des Augusts wahrscheinlich ebenfalls gesenkt werden. Die People's Bank of China (PBoC) stellte über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität 401 Milliarden Yuan (50,66 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,50 Prozent bereit. Zuletzt lag dieser Zinssatz bei 2,65 Prozent. Außerdem senkte sie den Zinssatz für siebentägige Reverse Repos um 10 Basispunkte auf 1,80 Prozent und stellte damit 204 Milliarden Yuan zur Verfügung.

Die PBoC hatte bereits im Juni beide Zinssätze um 10 Basispunkte gesenkt, was zu einer Senkung der Leitzinsen führte.

Die chinesische Regierung kämpft derzeit mit einer stotternden Wirtschaft, weshalb Forderungen nach mehr politischer Unterstützung laut wurden, um das Wachstum anzukurbeln. Ökonomen warnen jedoch, dass jede Zinssenkung den Renditeabstand zu den USA vergrößern und den Yuan weiter unter Druck setzen würde.

Ein hochrangiger Vertreter der chinesischen Notenbank hatte zuvor erklärt, dass die geldpolitischen Instrumente - darunter die Senkung des Mindestreservesatzes, Offenmarktgeschäfte und mittelfristige Kreditfazilitäten - flexibel eingesetzt würden, um eine ausreichende Liquidität im Bankensystem des Landes aufrechtzuerhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Ergebnis 1H

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 2Q

08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Ergebnis 2Q

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,0% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -14,4 Punkte zuvor: -14,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -62,0 Punkte zuvor: -59,5 Punkte - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: -1,4 zuvor: 1,1 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.000,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.514,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.317,00 +0,3% Nikkei-225 32.314,17 +0,8% Schanghai-Composite 3.169,19 -0,3% Hang-Seng-Index 18.600,05 -0,9% +/- Ticks Bund -Future 131,18 -6 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.904,25 +0,5% DAX-Future 15.979,00 +0,5% XDAX 15.923,80 +0,5% MDAX 28.017,23 -0,2% TecDAX 3.148,40 +0,6% EuroStoxx50 4.330,23 +0,2% Stoxx50 3.980,95 +0,2% Dow-Jones 35.307,63 +0,1% S&P-500-Index 4.489,72 +0,6% Nasdaq-Comp. 13.788,33 +1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,24% -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Indizes werden zum Handelsstart am Dienstag im Plus erwartet. Damit dürfte die Konsolidierung einen weiteren Tag anhalten. So wird der DAX am Morgen bei 15.946 Punkten gesehen nach einem Schluss am Vortag bei 15.904 Punkten. Auch der Euro-Stox-50 wird ein paar Punkte fester erwartet. Nachdem der Datenkalender am Vortag leergefegt war, stehen mit dem ZEW-Index aus Deutschland für August sowie den Einzelhandelsdaten aus den USA für Juli zwei Veröffentlichungen auf der Agenda, die das Interesse der Marktteilnehmer auf sich ziehen dürften. Die People's Bank of China hat am Morgen zur Überraschung vieler Wirtschaftsexperten die Zinsen gesenkt. Dies ist für Stephen Innes, Marktstratege bei SPI-Assetmanagement zwar an sich völlig gerechtfertigt, dürfte aber ohne zusätzliche Staatsausgaben kaum einen dauerhaften Nutzen haben.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Die Umsätze waren aber gering, Verkaufsdruck gab es nicht. Die Sektoren der Öl und Rohstoffwerte stellten die Schlusslichter in Europa mit bis zu 1,5 Prozent Minus. Die Berichtssaison hat derweil ihren Höhepunkt überschritten, viele Marktteilnehmer verabschiedeten sich in der Folge in die Sommerferien. Bremsfaktoren für die Börsen kamen von den zunehmenden Problemen chinesischer Immobilienfinanzierer. Dazu setzte sich in den USA die Erkenntnis durch, dass die Zinsen längere Zeit hoch bleiben dürften. Die durchwachsenen US-Inflationsdaten hatten bereits gezeigt, dass sich ein schnelles Nachlassen der Preisanstiege nicht abzeichnet. Höhere Zinserwartungen senken aber besonders bei Technologiewerten die Aktienbewertungen. Für die Aktie von Philips ging es um 4,3 Prozent nach oben. Die Investmentgesellschaft Exor hat sich mit 15 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Größter Gewinner im DAX waren die Aktien von Covestro (+3,8%) mit neuen Übernahmespekulationen. Auch Henkel (+1,3%) legten nach dem guten Ausblick in der Vorwoche weiter zu. Die Bilfinger-Aktie verbesserte sich um 4,1 Prozent. Positiv wurde gewertet, dass der Industriedienstleister das EBITA überproportional zum Umsatz steigern konnte. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, das Jahresziel zu erreichen, hieß es. Bei Talanx (+2,5%) kamen die Zahlen zum zweiten Quartal gut an. Der Versicherer ist nach dem ersten Halbjahr zuversichtlich, das Gewinnziel von 1,4 Milliarden Euro für 2023 und den angepeilten Versicherungsumsatz zu übertreffen. Die Aktie des IT-Dienstleisters Adesso stieg um 7,5 Prozent. Für die Analysten von Jefferies wurde ein solides zweites Quartal abgeliefert. Als "echte Enttäuschung" wurde die erneute Prognosesenkung von Nagarro gewertet. Die Aktien rutschten um 6,9 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz hat das Geschäft als ausgesprochen dünn charakterisiert. Auch die Geschäftsausweise von Encavis und Deutsche Euroshop hätten Anleger nicht aus ihrer Lethargie reißen können, beide Aktien bewegten sich nicht. Der Abgang des Vorstandsvorsitzenden Jörg Polis bei Ifa Systems löste ebenfalls keine Kursreaktion aus.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Wall Street hat sich erstaunlich wacker geschlagen. Die technologielastige Nasdaq wurde gestützt vom Halbleitersektor, der um 4,3 Prozent zulegte. Nach den jüngsten Tiefs gewannen Nvidia 7,1 Prozent - gestützt von einem positiven Kommentar von Morgan Stanley. Insgesamt sprachen Händler von anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der Fed. Dass sich in China eine ausgewachsene Immobilienkrise größeren Ausmaßes anbahnt, blendeten Aktienanleger aus. Dazu gab es weitere Hiobsbotschaften aus der Volksrepublik. Die Kreditvergabe war im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und unter den Erwartungen geblieben. U.S. Steel schossen um 36,8 Prozent nach oben, nachdem der Konzern ein Angebot des Konkurrenten Cleveland-Cliffs (+8,8%) über 7,3 Milliarden Dollar abgelehnt hatte. Der Markt hoffe auf ein höheres Gebot, hieß es. AMC Entertainment brachen um 35,6 Prozent ein. Auslöser war die Genehmigung eines überarbeiteten, aber immer noch umstrittenen Aktienwandlungsplans durch ein Gericht. AMC will Vorzugsaktien in Stammaktien wandeln und sich durch die Ausgabe weiterer Aktien mehr Geld beschaffen. Der Kurs der Vorzugsaktien zog im Gegensatz um 16,3 Prozent an. Nikola führt einen Rückruf durch. Die Gesellschaft wird zudem den Verkauf neuer E-Fahrzeuge "vorübergehend" aussetzen, der Kurs stürzte um 6,7 Prozent ab. Bernstein stufte Marriott ab, der Kurs büßte 0,8 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 +8,1 4,89 54,9 5 Jahre 4,36 +6,1 4,30 36,2 7 Jahre 4,30 +5,6 4,25 33,1 10 Jahre 4,19 +3,8 4,15 31,0 30 Jahre 4,29 +2,8 4,26 31,8

Es wurden mahnende Rufe über eine mögliche Rückkehr der Inflation laut. In der Folge sanken die Notierungen und die Renditen kletterten. Trotz der gesunkenen Kurse sprach die UBS von einer intakten Nachfrage nach der vermeintlichen Sicherheit der US-Staatsanleihen - trotz der jüngst durch Fitch gesenkten US-Bonitätsnote.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 15, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.