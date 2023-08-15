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PR Newswire
15.08.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 15

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.118500 USDIE00BLRPQH3114 August 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.978400 USDIE00BLRPQJ5414 August 2023

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF2.493600 USDIE00BJXRZ27314 August 2023

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF5.876200 USDIE00BJXRZJ4014 August 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.325800 USDIE00BLRPRQ9614 August 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.679100 USDIE00BLRPRR0414 August 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.014100 USDIE000HJV1VH314 August 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.019700 USDIE000QRNAC6614 August 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.331600 USDIE000RMSPY3914 August 2023

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© 2023 PR Newswire
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