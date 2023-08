Stell' dir vor: Du hättest vor zehn Jahren einfach mal 10.000 Euro in die BASF-Aktie (WKN: BASF11) investiert. Wäre das bei den richtigen Anteilsscheinen gewesen, so könntest du sehr vermögend sein. Selbst die Amazon-Aktie hätte sich noch in etwa ver-10-facht. Bei Nvidia wäre die Performance sogar noch besser. Allerdings sind wir heute weder bei Amazon, noch bei Nvidia, sondern bei der BASF-Aktie. Eine Investition von 10.000 Euro vor zehn Jahren wäre jedenfalls… ein volatiles Abenteuer gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...