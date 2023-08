Ein Berliner Designteam liefert ein neues Bedienkonzept für die altehrwürdige Computermaus. Die Wearable Clip Mouse braucht kein Pad, wird einfach über die Finger geschoben und arbeitet ansonsten wie ihr Vorbild. Seit Anfang 2022 tüftelt ein Designteam aus der deutschen Hauptstadt an der Clip Mouse, die funktional in gewissem Maße an Apples Magic Mouse erinnert. Jetzt haben sie eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um die Mittel für die Produktion ...

