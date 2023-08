DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea findet wegen des Feiertages "Nationaler Tag der Befreiung Koreas" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank hat am Dienstag zwei wichtige Referenzzinssätze gesenkt und damit signalisiert, dass die Leitzinsen des Landes im Laufe des Augusts wahrscheinlich ebenfalls gesenkt werden. Die People's Bank of China (PBoC) stellte über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität 401 Milliarden Yuan (50,66 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,50 Prozent bereit. Zuletzt lag dieser Zinssatz bei 2,65 Prozent. Außerdem senkte sie den Zinssatz für siebentägige Reverse Repos um 10 Basispunkte auf 1,80 Prozent und stellte damit 204 Milliarden Yuan zur Verfügung. Die PBoC hatte bereits im Juni beide Zinssätze um 10 Basispunkte gesenkt, was zu einer Senkung der Leitzinsen führte.

Derweil kühlten sich Konsum und Investitionen im Juli weiter ab, während sich das Wachstum der Industrieproduktion verlangsamte. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum des Landes, stiegen um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg um, 3,1 Prozent im Juni. Ökonomen hatten ein Wachstum von 4,4 Prozent erwartet. Die Industrieproduktion erhöhte sich im Juli um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit unter dem Anstieg von 4,4 Prozent im Juni. Die befragten Ökonomen hatten 4,6 Prozent. Die Anlageinvestitionen stiegen von Januar bis Juli um 3,4 Prozent. Ökonomen hatten hier mit einem Anstieg um 3,8 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: -1,4 zuvor: 1,1 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.512,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.306,50 +0,2% Nikkei-225 32.245,15 +0,6% Hang-Seng-Index 18.616,96 -0,8% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.173,36 -0,2% S&P/ASX 200 7.304,20 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börsen in Tokio und Sydney zeigen sich am Dienstag von den Verlusten zu Beginn der Woche erholt, während die Tendenz an den chinesischen Aktienmärkten erneut nach unten zeigt. An den chinesischen Plätzen bremsen weiter die maue Konjunktur und die anhaltenden Probleme von Unternehmen aus dem Immobiliensektor. Die jüngste Enttäuschung kommt von den Industrieproduktionsdaten. Sie zeigen für Juli zwar ein Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahr, dagegen hatten Ökonomen mit 4,6 Prozent aber einiges mehr erwartet. Dass die chinesische Notenbank dem Markt mit einer überraschenden Zinssenkung unter die Arme greift, stützt nicht. Sie hat dem Geldsystem umgerechnet knapp 56 Milliarden Dollar zum Einjahreszins von 2,50 Prozent zugeteilt. Nach der vorherigen Senkung des Satzes im Juni hatte die sogenannte Medium-term lending Facility (MLF) 2,65 Prozent betragen. Die Analysten der Commerzbank sprechen von einer erhöhten Dringlichkeit für die politischen Entscheidungsträger, schnell zu handeln, bevor sich das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen drastisch verschlechtere.

US-NACHBÖRSE

Getty Images reagierten mit einem Minus von 14,1 Prozent auf die Mitteilung, dass die Bildagentur im zweiten Quartal rote Zahlen geschrieben hat. Dazu senkte das Unternehmen mit Blick auf makroökonomischen Druck und den Streik der Autoren und Schauspieler in Hollywood den Ausblick. Chicken Soup for the Soul Entertainment sackten um 17 Prozent ab. Das Konsumgüter- und Medienunternehmen hatte seinen Verlust im Berichtsquartal verdoppelt und überprüft nun seine Geschäftsstrategie. Grindr schossen dagegen um 23 Prozent nach oben. Der Anbieter einer Dating-App hatte für das zweite Quartal einen Gewinn ausgewiesen, ebenso wie einen höheren Umsatz. Zugleich erhöhte Grindr den Ausblick. Rumble steigerte zwar den Quartalsumsatz, enttäuschte aber mit der zum Vorjahr nur konstanten Zahl der aktiven Nutzer. Der Kurs der Videoplattform verlor 5,6 Prozent. Für Intuitive Machines ging es auf Nasdaq.com um 4,8 Prozent südwärts. Das Raumfahrt-Infrastrukturunternehmen senkte seinen Gesamtjahresausblick und verwies dazu auf Unsicherheiten über das Budget der US-Regierung. Canoo berichtete über einen im zweiten Quartal verringerten Verlust. Der Kurs des Herstellers elektrischer Fahrzeuge stieg darauf um 1,5 Prozent. D.R. Horton profitierten mit einem Plus von 3 Prozent davon, dass sich das Anlagevehikel Berkshire Hathaway von Anlegerlegende Warren Buffett mit 6 Millionen Aktien an dem Hausbauer beteiligt hat. Auch bei den Hausbauern Lennar (+2,1%) und NVR (+1,7%) stieg Berkshire Hathaway ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.307,63 +0,1% 26,23 +6,5% S&P-500 4.489,72 +0,6% 25,67 +16,9% Nasdaq-Comp. 13.788,33 +1,1% 143,48 +31,7% Nasdaq-100 15.205,59 +1,2% 177,51 +39,0% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 808 Mio 745 Mio Gewinner 1.207 1.498 Verlierer 1.706 1.376 unverändert 113 148

Freundlich - Insgesamt sprachen Händler von anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der Fed. Dass in China die Immobilienkrise weiter schwelte und es erneut eher maue Konjunkturdaten aus der Volksrepublik gab, belastete nicht. Die techniklastigen Nasdaq-Indizes wurden gestützt vom Halbleitersektor, der um 4,3 Prozent zulegte. Nach den jüngsten Tiefs gewannen Nvidia 7,1 Prozent - gestützt von einem positiven Kommentar von Morgan Stanley. U.S. Steel schossen um 36,8 Prozent nach oben, nachdem der Konzern ein Angebot des Konkurrenten Cleveland-Cliffs (+8,8%) über 7,3 Milliarden Dollar abgelehnt hatte. Der Markt spekuliere über ein höheres Gebot, hieß es. AMC Entertainment brachen um 35,6 Prozent ein. Auslöser war die Genehmigung eines überarbeiteten, aber immer noch umstrittenen Aktienwandlungsplans durch ein Gericht. AMC will Vorzugsaktien in Stammaktien wandeln und sich durch die Ausgabe weiterer Aktien mehr Geld beschaffen. Der Kurs der Vorzugsaktien schnellte um 16,3 Prozent nach oben. Nikola litten unter einem Rückruf und darunter, dass das Unternehmen den Verkauf neuer E-Fahrzeuge "vorübergehend" aussetzen wird. Der Kurs gab um 6,7 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 +8,1 4,89 54,9 5 Jahre 4,36 +6,1 4,30 36,2 7 Jahre 4,30 +5,6 4,25 33,1 10 Jahre 4,19 +3,8 4,15 31,0 30 Jahre 4,29 +2,8 4,26 31,8

Die Marktzinsen stiegen weiter vor dem Hintergrund mahnender Rufe vor einer möglichen Rückkehr der Inflation. Zuletzt waren die US-Erzeugerpreise stärker gestiegen als erwartet.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0916 +0,1% 1,0905 1,0948 +2,0% EUR/JPY 158,86 +0,1% 158,72 158,57 +13,2% EUR/GBP 0,8589 -0,1% 0,8596 0,8627 -3,0% GBP/USD 1,2710 +0,2% 1,2686 1,2692 +5,1% USD/JPY 145,52 -0,0% 145,55 144,85 +11,0% USD/KRW 1.338,11 +0,6% 1.338,11 1.330,22 +6,0% USD/CNY 7,2764 +0,8% 7,2193 7,2572 +5,5% USD/CNH 7,2974 +0,3% 7,2792 7,2729 +5,3% USD/HKD 7,8222 +0,0% 7,8192 7,8159 +0,2% AUD/USD 0,6510 +0,4% 0,6487 0,6484 -4,5% NZD/USD 0,5991 +0,2% 0,5976 0,5973 -5,7% Bitcoin BTC/USD 29.341,80 -0,1% 29.374,49 29.367,37 +76,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar baute seine Gewinne mit den weiter anziehenden US-Marktzinsen weiter aus. Der Dollarindex erhöhte sich um 0,3 Prozent. Mit der wirtschaftlichen Lage in China sei der Dollar wieder stärker als vermeintlich sicherer Hafen gesucht, hieß es außerdem. Dagegen kam der Euro zurück. Obwohl das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im zweiten Quartal etwas besser ausgefallen war als erwartet, bleibe der grundlegende Trend schwach und eine wahrscheinliche Rezession in Deutschland sei zu einer Belastung für den Euro geworden, so die DZ Bank. Der Yuan zeigt sich am frühen Dienstag leichter, nachdem die chinesische Notenbank überraschend den Zinssatz für einjährige Ausleihungen gesenkt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 15, 2023 02:12 ET (06:12 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,57 82,51 +0,1% +0,06 +4,7% Brent/ICE 86,32 86,21 +0,1% +0,11 +4,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach den Aufschlägen der vergangenen Wochen ging es für die Ölpreise leicht nach unten um etwa 0,7 Prozent. Vor allem die erneut schwachen Konjunkturdaten aus China belasteten. Sie schürten Sorgen vor einer zurückgehenden Nachfrage.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,98 1.908,30 -0,1% -2,32 +4,5% Silber (Spot) 22,65 22,58 +0,3% +0,07 -5,5% Platin (Spot) 904,85 906,50 -0,2% -1,65 -15,3% Kupfer-Future 3,74 3,73 +0,3% +0,01 -2,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,3 Prozent. Er litt unter den weiter steigenden Anleiherenditen und dem festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CHINA - Konjunktur

Die Immobilienverkäufe in China haben sich im Juli verlangsamt, während die Wohnungsneubauten und die Immobilieninvestitionen stärker zurückgingen. Wertmäßig stiegen die Immobilienverkäufe von Januar bis Juli um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten des Jahres war der Wert im Jahresvergleich um 3,7 Prozent gestiegen. Die Immobilieninvestitionen gingen in den sieben Monaten bis Ende Juli um 8,5 Prozent zurück, die Zahl der Baubeginne um 24,5 Prozent. In den sechs Monaten bis Ende Juni lagen die Investitionen 7,9 Prozent und die Baubeginne um 24,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Wirtschaft ist im Quartal von April bis Juni dank robuster Exporte deutlich schneller gewachsen als erwartet. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent zum Vorquartal, nach 0,9 Prozent Wachstum im Zeitraum Januar bis März. Ökonomen hatten nur mit 0,8 Prozent Wachstum gerechnet. Auf das Jahr hochgerechnet wuchs das BIP um 6 Prozent.

USA - Politik

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Der 77-jährige Republikaner wurde am Montag in 13 Punkten angeklagt. Grundlage ist unter anderem ein Gesetz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2023 02:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.